ELECCIONES DE MEDIO MANDATO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Estas elecciones son un referéndum sobre el Trumpismo

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde hauek trumpismoaren inguruko erreferenduma dira

EITB

Última actualización

Yerai Díaz, corresponsal de EITB, explica la importancia del 'midterm' para los republicanos.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X