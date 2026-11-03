Salud contará con más de 5700 millones de euros, con el objetivo de reducir listas de espera y aumentar la prevención

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha presentado este martes en el Parlamento Vasco los presupuestos del Departamento de Salud para 2027. Este departamento es el que más recursos se lleva del proyecto general de presupuestos; en 2027 gestionará 5724,3 millones, un 7,4 % más que este año. El consejero Martínez ha explicado que este aumento responde a "una apuesta por mejorar la atención a la ciudadanía" y ha detallado que la inversión sanitaria pública por habitante de 2536 euros, la más alta del Estado.

En su comparecencia, Martínez ha explicado que estas cuentas están orientadas a conseguir resultados en cuatro ámbitos: más accesibilidad y menos esperas, menos enfermedad y más prevención, más innovación, y más continuidad entre salud y cuidados.

El presupuesto dirigido a Osakidetza en 2027 asciende a 4612,5 millones de euros, con un aumento del 7,9 % respecto a 2026. La principal partida es para el gasto en personal: 2960 millones de euros, el 64,2 % del presupuesto y con un incremento del 7,1 %. Este aumento busca reforzar la plantilla y disponer de respaldo presupuestario para negociar con los sindicatos en la Mesa sectorial. El año que viene se resolverán 5425 plazas, correspondientes a las OPEs que están en marcha y se formará a 589 residentes en la promoción 2026-2027.

Osakidetza destinará también 190,81 millones de euros a inversiones en 2027: 144,54 millones a obras, 25,47 millones a equipamiento, 16,21 millones a instalaciones y 4,60 millones a informática.

En cuanto a la prevención, la partida de Salud Pública y Adicciones aumenta hasta 97,7 millones en 2027. Con ello trabajarán en vigilancia epidemiológica, respuesta ante brotes, etcétera.

No obstante, el mayor incremento será para la vacunación para lo que se destinarán 52,4 millones de euros, un 51,8 % más que el año pasado. Entre las novedades figuran la vacunación frente al VRS para adultos en residencias, e incorporaciones como Mpox, neumococo más efectiva, triple vírica y vacuna de tétanos y difteria para adultos. También el incremento en el gasto en vacunas de herpes zóster, dada el aumento de esta enfermedad.

Los cribados también se extienden. El de cáncer de mama se realizará a partir de los 45 años (ahora es a los 48 años), y también se expanden los de colon o cérvix. También aumentará el cribado neonatal, pasando de 22 enfermedades cribadas a 37 en marzo del año que viene.

La investigación e innovación sanitaria contará con 48,3 millones de euros: 32 millones para I+D+i y transformación sanitaria y 16,3 millones para alta tecnología.

En farmacia, por ejemplo, el presupuesto asciende a 1105,7 millones de euros, un 8,3 % más que en 2026. De esta cantidad, 610,7 millones se destinan a la farmacia comunitaria, con un aumento del 0,8 %, y 495 millones a la farmacia hospitalaria de Osakidetza, que crece un 19,4 % para financiar tratamientos específicos, terapias avanzadas y terapia génica, entre ellos los dirigidos a enfermedades raras y leucemias.

Finalmente, con el objetivo de unir la salud y los cuidados, la atención sociosanitaria contará con un 26,1 % más de presupuesto, hasta alcanzar los 50,2 millones de euros. De esta cantidad, 43,3 millones corresponden a convenios con las tres Diputaciones Forales, un 35 % más que en 2026.