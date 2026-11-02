El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo contará en 2027 con un presupuesto de 1 338 141 000 euros, lo que supone un crecimiento del 5,68 % respecto al año pasado. El vicelehendakari y consejero, Mikel Torres, ha desgranado las cuentas en el Parlamento Vasco y ha explicado que responden a tres grandes prioridades: sostener e impulsar el crecimiento económico, atender las necesidades básicas de la ciudadanía y favorecer la creación de empleo y unas condiciones de trabajo dignas.

Lanbide constituye el principal eje vertebrador de las políticas de empleo e inclusión, con un presupuesto de 1 191,8 millones de euros. Entre sus hitos para 2027 se encuentran la incorporación a su gestión ordinaria de las prestaciones y subsidios de desempleo, la aplicación del modelo Hobetzen en toda la organización, el despliegue de los Planes de Empleo y Desarrollo Local y el desarrollo de los instrumentos derivados de la Ley Vasca de Empleo.

Asimismo, se destinan 700 millones de euros al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, mientras que el ámbito de empleo e inclusión alcanza los 514 millones. Estas partidas están dirigidas a la protección básica frente a la pobreza, desarrollar itinerarios sociolaborales y ofrecer nuevas oportunidades a quienes encuentran mayores barreras de acceso al mercado de trabajo.

La inclusión sociolaboral contará con una dotación específica de 3,68 millones de euros para avanzar en la vertebración del Sistema Vasco de Inclusión, extender los itinerarios mixtos de acompañamiento y consolidar proyectos innovadores dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad.

El área de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de 131,2 millones de euros dirigidos al diálogo social y la negociación colectiva, la protección de los trabajadores y a la igualdad entre mujeres y hombres. El III Plan Operativo contra la Brecha Salarial contará con 440 000 euros, un 10 % más.

Osalan contará con 20,29 millones de euros y abordará la elaboración de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2027-2032.

La Economía Social tendrá con una dotación de 8,96 millones de euros, que se destinarán, entre otros proyectos, a desarrollar el II Plan Interdepartamental de Economía Social y apoyar el Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank.

El proyecto presupuestario recoge una partida de 18,68 millones para Eustat.