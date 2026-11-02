Obligan a Primark a pagar salarios acordes al sector textil de Bizkaia y no más bajos
ELA demandó a la empresa porque aplicaba a sus trabajadoras el convenio de empresa, en vez aplicar el del sector textil y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les ha dado la razón. Además, deberá abonar la diferencia desde mayo de 2024.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la cadena Primark a abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo del 2024 y a aplicar en adelante el convenio de sector en Bizkaia, según ha informado el sindicato ELA.
El sindicato demandó a esa empresa porque aplicaba a sus trabajadoras el convenio de empresa, en vez aplicar el del sector textil de este territorio, que contempla salarios más altos, y que, a su entender, les correspondía.
La resolución judicial ha dado la razón a ELA al resolver que la plantilla de esa empresa en Bizkaia tenía, desde el 23 de mayo de 2024, derecho a cobrar los salarios que recoge el convenio sectorial.
Ahora Primark deberá abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde esa fecha y tendrá que aplicar el convenio de Bizkaia en adelante.
"Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, ELA se felicita por esta victoria judicial y señala que continuará trabajando para frenar la estatalización de las condiciones laborales", ha señalado.