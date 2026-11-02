El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la cadena Primark a abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo del 2024 y a aplicar en adelante el convenio de sector en Bizkaia, según ha informado el sindicato ELA.



El sindicato demandó a esa empresa porque aplicaba a sus trabajadoras el convenio de empresa, en vez aplicar el del sector textil de este territorio, que contempla salarios más altos, y que, a su entender, les correspondía.



La resolución judicial ha dado la razón a ELA al resolver que la plantilla de esa empresa en Bizkaia tenía, desde el 23 de mayo de 2024, derecho a cobrar los salarios que recoge el convenio sectorial.



Ahora Primark deberá abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde esa fecha y tendrá que aplicar el convenio de Bizkaia en adelante.



"Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, ELA se felicita por esta victoria judicial y señala que continuará trabajando para frenar la estatalización de las condiciones laborales", ha señalado.