Vivienda consolida los 500 millones en sus presupuestos con recursos propios y busca alcanzar las 5174 nuevas viviendas, el 74 % del objetivo

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, dotado con 504,1 millones de euros.

El proyecto movilizará toda esa cantidad con recursos propios, frente a los 422,1 millones de 2026, un incremento del 19,4 % pese a la finalización de la aportación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR).

“Euskadi no se retira cuando desaparecen los fondos europeos. Euskadi redobla su compromiso con recursos propios”, ha afirmado Itxaso, quien ha situado el acceso a la vivienda como una crisis que afecta a toda la ciudadanía.

El proyecto, según ha explicado, reúne financiación para ampliar el alquiler protegido y asequible, movilizar vivienda vacía, reforzar las prestaciones y rehabilitar el parque existente. A ese refuerzo, además, se suman tres modificaciones de la Ley vasca de Vivienda para ampliar la capacidad de intervención pública sobre el suelo y la vivienda protegida.

El alquiler concentra el 83,3 % del Programa de Vivienda

De los 493,1 millones de euros que contará el Programa de Vivienda, 413,1 millones (83,3 %) se destinarán a financiar el Programa de Alquiler. “El alquiler asequible debe ser una pieza estructural de cualquier política seria de vivienda”, ha defendido el consejero.

Según las previsiones, para 2027 se contempla el arranque de las obras de 1840 viviendas de protección pública y apartamentos dotacionales; 279 promovidos directamente por el departamento y 1561 por Visesa.

Estos arranques corresponden a la licitación efectiva de las obras, una fase más avanzada que la calificación provisional o el inicio administrativo de las promociones.

La cartera de promoción directa reúne 3655 viviendas y apartamentos, incluyendo los 1840 cuyos trabajos se prevé iniciar en 2027 y los 1815 de anteriores ejercicios. A ellos se suman 952 viviendas del programa de fomento del alquiler asequible, dotado con 40,3 millones de euros, de las que 610 se entregarán en 2027.

En conjunto, ambas líneas reúnen 4607 viviendas y apartamentos en distintas fases de desarrollo. Cifra que alcanza las 5174 viviendas y apartamentos si se tienen en cuenta las 510 viviendas compradas de Benta Berri y las 57 adquiridas a Kutxabank.

La primera reforma legal planteada por el Departamento de Vivienda habilitará la asignación directa de suelos al Fondo Social de Vivienda. Vinculada a la reserva estratégica de suelo, que permitirá impulsar, mediante colaboración público-privada y bajo planificación pública, 10 000 nuevas viviendas de alquiler asequible.

La segunda modificación propone prorrogar la calificación temporal de las viviendas protegidas anteriores a 2003 que estén situadas en zonas tensionadas y puedan perder su protección a partir de 2027.

Una inmobiliaria pública para la compraventa de VPO

La tercera herramienta que se prevé es una inmobiliaria pública de vivienda protegida para ordenar su mercado secundario para determinar quién debe adquirir las viviendas que se transmiten entre particulares a partir de las personas inscritas en Etxebide como demandantes de compra. Esta medida pretende garantizar que las adjudicaciones sean transparentes y combatir los sobreprecios encubiertos.

Visesa contará con un presupuesto de 166,3 millones de euros y Alokabide dispondrá de 187,1 millones. Las cuentas incluyen 35,15 millones para los contratos programa de Visesa de 2022 a 2027 y 80,42 millones para que Alokabide adquiera promociones de alquiler.

Bizigune dispondrá de 55,4 millones de euros, un 10% más, con el objetivo de alcanzar las 8500 viviendas. Las nuevas captaciones, las cesiones del Departamento y las adquisiciones a Visesa permitirán avanzar hacia un parque total de 19 000 viviendas gestionadas por Alokabide.

Asimismo, Alokaplus contará con 2 millones para compensaciones por impagos de alquiler. Se mantienen 500 000 euros de apoyo a los ayuntamientos para aplicar el canon de vivienda vacía y se destinan otros 2 millones a la elaboración de planes municipales de vivienda y a la agilización de planes urbanísticos.

Prestaciones y programas

El presupuesto consigna 83 millones de euros para las prestaciones económicas vinculadas al Derecho Subjetivo a la Vivienda, 18 millones más que en 2026. La dotación tendrá carácter ampliable para atender a todas las personas con el derecho reconocido. La previsión es cerrar 2027 con 34 000 familias titulares de este derecho.

Gaztelagun, por su parte, aumenta su dotación hasta los 30 millones de euros, también ampliables, con la esperanza de alcanzar las 11 000 personas beneficiarias.

La Dirección de Rehabilitación y Regeneración de Barrios contará con 81,49 millones de euros. Las nuevas ayudas para mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética suman 56,8 millones, incluyendo financiación para 2027 y compromisos para ejercicios posteriores. El programa de regeneración de barrios dispondrá de 23,9 millones.