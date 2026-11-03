¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Confebask insiste en que el bienestar futuro de Euskadi y la competitividad "es cuestión de toda la sociedad"
"Tenemos que sentarnos todos en una mesa y trabajar un mayor largo plazo en el que tenemos que buscar puntos en común", ha señalado en el programa En Jake la presidenta de Confebask Tamara Yague.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Vivienda consolida los 500 millones en sus presupuestos con recursos propios y busca alcanzar las 5174 nuevas viviendas, el 74 % del objetivo
EN DIRECTO
Hace min.
Educación destinará 35 millones a la estrategia de mejora de resultados a través del refuerzo de aprendizajes
EN DIRECTO
Hace min.
Seis vascos en la lista de los 100 más ricos de España, de la que desaparece Jainaga
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco aumenta un 6,7 % el presupuesto de EHU, hasta los 461 millones de euros
EN DIRECTO
Hace min.
eAtlantic propone 28 proyectos para “convertir” la Fachada Atlántica en un “eje estratégico”
EN DIRECTO
Hace min.
Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de distribución de alimentos de Larrabetzu
EN DIRECTO
Hace min.
Petronor, Linde y 360 Gases crean una empresa conjunta de producción de gases renovables
EN DIRECTO
Hace min.
Economía, Trabajo y Empleo aumenta sus cuentas en un 5,68 %, hasta 1338 millones, con Lanbide como eje vertebrador
EN DIRECTO
Hace min.
Obligan a Primark a pagar salarios acordes al sector textil de Bizkaia y no más bajos
Cargar más