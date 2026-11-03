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Confebask insiste en que el bienestar futuro de Euskadi y la competitividad "es cuestión de toda la sociedad"

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tamara yague confebaskeko presidentea radio euskadin
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Confebaskek azpimarratu du Euskadiren etorkizuneko ongizatea eta lehiakortasuna "gizarte osoaren kontua" dela

EITB

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"Tenemos que sentarnos todos en una mesa y trabajar un mayor largo plazo en el que tenemos que buscar puntos en común", ha señalado en el programa En Jake la presidenta de Confebask Tamara Yague.

Empresarios Confebask Economía

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