Petronor, Linde y 360 Gases crean una empresa conjunta de producción de gases renovables

Petronor, Linde y 360 Gases han firmado este martes la constitución de una joint venture dedicada a la producción de gases renovables a través de la separación de aire para su utilización en diferentes procesos industriales, tanto de la refinería vizcaína como de otras empresas vascas y de territorios limítrofes.



Bajo el nombre de ONA Bizkaia, la nueva planta contará con una inversión de 30 millones de euros, generará 12 nuevos puestos de trabajo directos —y al menos otros tantos indirectos— y estará ubicada dentro de las actuales instalaciones de Petronor en Muskiz, según han informado las tres compañías en un comunicado.



Su construcción comenzará en el primer semestre de 2027 y estará plenamente operativa en 2029. Asimismo, durante los dos años de construcción se prevé que estarán involucradas, de manera directa, un total de 60 personas.



El nombre ONA, han explicado sus fundadores, "refleja la esencia del proyecto", pues parte de su significado en euskera, "asociado al valor, confianza y compromiso con el territorio" y reúne las iniciales de los tres gases que conforman el aire y constituyen el núcleo de su actividad: Oxígeno, Nitrógeno y Argón.



La colaboración industrial está participada a partes iguales entre Petronor, Linde (compañía especializada en la fabricación y distribución de gases del aire destinados a los ámbitos industriales y alimentarios) y 360 Gases (empresa vasca dedicada a dedicada a la fabricación, transformación, y distribución de todo tipo de gases industriales, medicinales y de calidad alimentaria).

