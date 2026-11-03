29 fallecidos en un ataque ruso a un centro de ayuda humanitaria en Ucrania

Una oleada de bombardeos rusos ha vuelto a sacudir Ucrania en las últimas horas. El más trágico, un ataque a una escuela habilitada como centro de ayuda humanitaria, se ha saldado con 29 personas fallecidas, mientras otras cinco se encuentran hospitalizadas, y cinco más atrapadas bajo los escombros.

El ataque ha tenido lugar en la provincia ucraniana de Zaporiyia, mediante una bomba guiada empleada por el ejército ruso, y se suma a otros dos ataques mortales más.

El primero, en la ciudad de Sloviansk, ha acabado con la vida de una mujer y ha dejado a otros siete ciudadanos heridos en un ataque contra edificios residenciales, una tienda, un edificio administrativo y un almacén. El segundo, en Mikolaiv, una vivienda incendiada por munición rusa ha dejado una persona muerta y otra herida.

Otro ataque a un centro hospitalario ha dejado 62 heridos y ha forzado la evacuación de 226 pacientes hacia otros centros sanitarios.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destaca que en caso de que “Rusia hubiera querido realmente una desescalada después de Oleshki, era el momento de dar pasos humanitarios, pero Rusia sigue matando”, ha lamentado, asegurando que “sabían que era un edificio de uso humanitario”, por lo que ha calificado el ataque de “absolutamente horrendo” y ha pedido “una respuesta del Mundo, una respuesta fuerte y dura”.

Rusia asegura haber derribado 850 drones

Por su parte, el alcalde de Moscú asegura haber destruido un total de 856 drones, una de las mayores oleadas de ataques con aeronaves no tripuladas de los últimos meses, según autoridades rusas.

Al “repeler un ataque masivo” con 124 drones mediante sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, el impacto de los drones ha causado daños a una refinería de petróleo. Dos trabajadores han sufrido heridas de metralla, y los restos de drones derribados provocaron daños materiales en edificios residenciales y vehículos.

EE.UU. anuncia negociaciones y Europa ensaya maniobras en Polonia

Estados Unidos ha anunciado negociaciones “a nivel técnico” entre Ucrania y Rusia los próximos 10 y 11 de noviembre, en Abu Dabi (Emiratos Árabes), donde versarán sobre la desescalada de la guerra, esfuerzos humanitarios y un hipotético escenario de seguridad posterior al conflicto. Los máximos mandatarios de ambos países anunciaron recientemente su voluntad de una negociación en busca de la paz.

En paralelo, varios países europeos reunirán a 2.800 soldados en Polonia, en las primeras maniobras de la Coalición de Voluntarios cuyo objetivo es ofrecer garantías de seguridad en Ucrania. Los países que participarán son España, Francia, Alemania, Bélgica, Estonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, además de Turquía con un componente marítimo.