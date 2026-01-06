REUNIÓN DE LA Diplomacia internacional

La Coalición de Voluntarios busca en París compromisos concretos de seguridad para Ucrania

EE. UU. participa por primera vez en una cumbre presencial completa del grupo junto a líderes europeos y Zelenski.
Paris (France), 06/01/2026.- French President Emmanuel Macron (R) greets Canada’s Prime Minister Mark Carney (C) upon his arrival at the Elysee Palace as part of the Coalition of the Willing meeting in Paris, France, 06 January 2026. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/YOAN VALAT
Macron recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, a su llegada al Palacio del Elíseo para la reunión de la Coalición de Voluntarios en París. Foto: EFE.
La Coalición de Voluntarios se reúne este martes en París para avanzar en garantías de seguridad para Ucrania ante un eventual alto el fuego con Rusia, incluyendo compromisos de apoyo en caso de una nueva agresión. La cumbre, celebrada en el Palacio del Elíseo, está copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, y cuenta con la presencia de representantes de 35 países.

Estados Unidos participa por primera vez en una reunión presencial completa de la coalición, con una delegación encabezada por el enviado especial para Ucrania, Steve Witkoff, y el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Europeo de EE. UU. y SACEUR de la OTAN. La presencia estadounidense se produce en un contexto de tensión internacional tras la reciente operación militar de Washington en Venezuela.

Con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre, los líderes abordan cinco ejes clave: el cese del fuego y su verificación, el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la posible creación de una fuerza multinacional, los compromisos de ayuda ante una nueva agresión rusa y la cooperación en defensa a largo plazo. También se analizan mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de un futuro alto el fuego.

Según el Elíseo, las garantías de seguridad se estructuran en tres niveles: el refuerzo del Ejército ucraniano, la implicación directa de países aliados en la seguridad de Ucrania y las garantías que ofrecería Estados Unidos si Rusia reanudara la guerra. La cumbre concluirá con una rueda de prensa conjunta de Macron, Starmer, Merz y Zelenski.

