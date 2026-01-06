La Coalición de Voluntarios busca en París compromisos concretos de seguridad para Ucrania
La Coalición de Voluntarios se reúne este martes en París para avanzar en garantías de seguridad para Ucrania ante un eventual alto el fuego con Rusia, incluyendo compromisos de apoyo en caso de una nueva agresión. La cumbre, celebrada en el Palacio del Elíseo, está copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, y cuenta con la presencia de representantes de 35 países.
Estados Unidos participa por primera vez en una reunión presencial completa de la coalición, con una delegación encabezada por el enviado especial para Ucrania, Steve Witkoff, y el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Europeo de EE. UU. y SACEUR de la OTAN. La presencia estadounidense se produce en un contexto de tensión internacional tras la reciente operación militar de Washington en Venezuela.
Con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre, los líderes abordan cinco ejes clave: el cese del fuego y su verificación, el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la posible creación de una fuerza multinacional, los compromisos de ayuda ante una nueva agresión rusa y la cooperación en defensa a largo plazo. También se analizan mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de un futuro alto el fuego.
Según el Elíseo, las garantías de seguridad se estructuran en tres niveles: el refuerzo del Ejército ucraniano, la implicación directa de países aliados en la seguridad de Ucrania y las garantías que ofrecería Estados Unidos si Rusia reanudara la guerra. La cumbre concluirá con una rueda de prensa conjunta de Macron, Starmer, Merz y Zelenski.
Te puede interesar
Un terremoto de magnitud 6,2 sacude Japón
Las autoridades niponas han asegurado que no hay riesgo de tsunami.
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible
Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro
La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva ha jurado "con honor y con dolor" como nueva líder interina del país latinoamericano, en una sesión en la Asamblea Nacional donde su presidente, Jorge Rodríguez, ha declarado como principal objetivo el regreso del presidente, capturado por Estados Unidos en una operación militar que dejó decenas de muertos en Caracas.
Maduro se declara inocente ante el juez de EE. UU.: "No soy culpable, soy un hombre decente"
Los equipos legales del presidente venezolano y su esposa han decidido no solicitar la libertad condicional “en este momento”. Ambos han sido llamados a declarar nuevamente el 17 de marzo.
La UE no se ve amenazada por Estados Unidos sobre Groenlandia por tratarse de países aliados
La primera ministra de Dinamarca, por su parte, ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará".
La ONU denuncia que la intervención de EE. UU. en Venezuela no respeta el Derecho Internacional
En la reunión de urgencia que se lleva a cabo en Nueva York, Guterres ha pedido evitar una escalada bélica. Mientras EE. UU. niega la ocupación y Venezuela asegura que si no se condena lo ocurrido "se pone en entredicho la autoridad del Consejo de Seguridad".
Emotivo homenaje a las víctimas del incendio de Crans Montana
Un grupo de esquiadores de Crans Montana ha formado un corazón gigánte en una de las pistas de la estación para homenajear a las víctimas del fatídico incendio del bar Le Constellation.
Petro rechaza las "amenazas ilegítimas" de Trump y afirma que "por la patria" tomaría de nuevo las armas
Se ha mostrado convencido de que "buena parte del pueblo" colombiano que le "quiere y respeta, desatarán al jaguar popular" si se produce un episodio que como el ocurrido en la noche de pasado sábado en Caracas.
La UE ve en la intervención de EE. UU. una oportunidad para una "transición democrática" en Venezuela
Bruselas reclama un "proceso político inclusivo" que cuente con María Corina Machado y Edmundo González.