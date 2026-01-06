BILERA

Boluntarioen Koalizioak Ukrainarentzako segurtasun konpromiso zehatzak lortu nahi ditu Parisen

AEBk lehen aldiz parte hartuko du Europako buruzagiekin eta Zelenskirekin batera Ukrainako gerrari irtenbide bat bilatzeko aurrez aurreko goi-bilera oso batean.

Paris (France), 06/01/2026.- French President Emmanuel Macron (R) greets Canada’s Prime Minister Mark Carney (C) upon his arrival at the Elysee Palace as part of the Coalition of the Willing meeting in Paris, France, 06 January 2026. (Francia, Ucrania) EFE/EPA/YOAN VALAT

Macronek Mark Carney Kanadako lehen ministroa hartu du Eliseo Jauregira iritsi denean, Boluntarioen Koalizioak Parisen egingo duen bileraren harira. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Boluntarioen Koalizioak bilera egingo du astearte honetan Parisen, Ukrainaren segurtasuna bermatzeko, Errusiarekin su-etena egongo balitz ere, eta beste eraso bat gertatuz gero, laguntza emateko konpromisoa ere hartuko dute. Goi-bilera Eliseoko Jauregian egin da, eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Keir Starmer Britainia Handiko lehen ministroa eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra ditu buru; 35 herrialdetako ordezkariak ere izango dira bertan.

Ameriketako Estatu Batuek (AEB) koalizioaren presentziazko bilera oso batean parte hartuko dute lehen aldiz, Steve Witkoff Ukrainarako ordezkari berezia eta Alexus g. Grynkewich jenerala (AEBeko Europako Agintearen komandantea) buru direla. AEB. eta NATOko SACEUR. Washingtonek berriki Venezuelan egindako operazio militarraren ostean, nazioartean tentsio handia dagoen testuinguruan gertatzen da AEBen presentzia.

Ukrainako presidentea, Volodimir Zelenski, goi-bileran izango da. Bilerak bost ardatz nagusi izango ditu: su-etena eta egiaztapena, Ukrainako Indar Armatuen babesa, balizko indar multinazional baten sorrera, Errusiaren eraso berri baten aurrean laguntzeko konpromisoak eta epe luzeko defentsarako lankidetza. Etorkizuneko su-etena beteko dela bermatzeko gainbegiratze mekanismoak ere aztertzen dira.

Eliseoaren arabera, segurtasun bermeak hiru mailatan egituratzen dira: Ukrainako Armadaren errefortzua, herrialde aliatuen inplikazio zuzena Ukrainaren segurtasunean eta Errusiak gerra berrabiaraziko balu AEBek eskainiko lituzketen bermeak. Goi-bilera Macron, Starmer, Merz eta Zelenskik elkarrekin emango duten prentsaurreko batekin amaituko da.

 

