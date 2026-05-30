El polémico experimento deportivo que permitía las sustancias prohibidas queda muy lejos de sus expectativas. El nadador Kristian Gkolomeev ha batido la única marca histórica de todo el campeonato, y se embolsará un millón de dólares, pero su récord no será oficial. De los 42 participantes, 38 utilizaron sustancias dopantes: el 91 % recurrió a la testosterona y el 71 % a la Hormona del Crecimiento Humano. La Agencia Mundial Antidopaje y las federaciones alertan del riesgo para la salud de los atletas.