Guerra en Oriente Próximo
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Irán acepta que hay consensos para el acuerdo de paz y acusa a EE. UU. echarse siempre para atrás

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Euskaraz irakurri: Iranek bake akordiorako adostasunak onartu ditu, eta AEBri egotzi dio beti atzera botatzea
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EITB

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El embajador de Irán en el Estado español, Reza Zabib, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar estropeando las negociaciones. Asimismo, ha denunciado que Israel continúa con sus esfuerzos para obstaculizar la paz y que el control del estrecho de Ormuz debe ser reconocido a Irán.

Irán Oriente Próximo Internacional

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