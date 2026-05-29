La UE tilda de "violación flagrante y grave" el impacto de un dron ruso en Rumanía

Un dron ruso ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, y ha desatado un incendio que ha causado heridas leves a dos personas, según han informado las autoridades del país balcánico. Lo sucedido ha generado una condena unánime de los países miembros de la UE y la OTAN. La Unión Europea (UE) ha calificado el choque del dron como "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo", y ha lamentado que Moscú "dejó de respetar las fronteras hace mucho tiempo".



No es la primera vez que drones rusos entran en el espacio aéreo rumano o caen en suelo de ese país, pero sí se trata de un hecho inédito que hayan impactado contra un edificio habitado. El aparato aéreo ha impactado en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva ha detonado por completo, lo que ha obligado a evacuar a unas 70 personas y ha causado heridas a dos.



Tras el ataque, Rumanía ha anunciado que tomará "medidas proporcionadas" y ha solicitado a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha subrayado que "la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional—".

La Alianza, en boca de su secretario general Mark Rutte, ha condenado la "imprudencia de Rusia" y ha avisado de que está lista para defender "cada centímetro" de territorio aliado. "Seguiremos reforzando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluida la de los drones. El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros", ha detallado el también ex primer ministro de Países Bajos.

Rutte ha lamentado que Moscú continúa atacando a civiles e infraestructuras civiles en toda Ucrania y ha denunciado que su guerra de agresión "no se detienen en la frontera" ucraniana.

"No se puede permitir que Moscú vulnere el espacio aéreo europeo con impunidad"



En parecidos términos, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha condenado el impacto del dron y ha avisado de que Rusia "no puede violar el espacio aéreo europeo con impunidad".



En un mensaje en redes sociales, la jefa de la diplomacia europea ha calificado el choque del dron como "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo", y ha lamentado que Moscú "dejó de respetar las fronteras hace mucho tiempo".



"No se puede permitir que Moscú vulnere el espacio aéreo europeo con impunidad", ha proseguido la política estonia en su mensaje, en el que ha detallado que se ha puesto en contacto con su homóloga rumana, Toiu Oana, para trasladarle la solidaridad de la Unión Europea con Rumanía.



El suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva. La semana pasada ya hubo incidentes parecidos cuando un dron ucraniano entró por error en el espacio aéreo de Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus respectivos territorios.