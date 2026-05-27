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Mikel Ayestarán: "El acuerdo entre Irán y EE. UU. está cerca y las partes comienzan a controlar el relato"

18:00 - 20:00
Mikel Ayestarán
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EITB

Última actualización

Irán ha desvelado hoy miércoles que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos en el que se dice que el control de Ormuz estará en manos iraníes y de Oman. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha desmentido ese punto asegurando que no habrá acuerdo en ese sentido. El corresponsal de EITB en Oriente Medio explica que las partes están luchando también por la narrativa de lo ocurrido.

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