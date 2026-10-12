La UE aprueba el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han aprobado formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

El Consejo de la UE ha detallado en un comunicado que la medida responde a "la agresión continuada y cada vez más intensa de Rusia contra Ucrania, y en particular a su reciente y brutal campaña militar dirigida deliberadamente contra infraestructuras civiles y que está causando un grave sufrimiento a la población civil".

El Consejo ha adoptado un acuerdo político previo para imponer medidas restrictivas adicionales contra 1569 personas y entidades pertenecientes al complejo militar-industrial ruso, que incluyen 826 empresas y 743 personas que ocupan el cargo de director general en esas firmas. Se trata del mayor listado aprobado de una sola vez hasta el momento por la UE, y eleva el número total de inclusiones en el marco del régimen de sanciones en apoyo de la integridad territorial de Ucrania a cerca de 4600.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha señalado que más de la mitad de las sanciones afectan a la cadena de producción de los misiles balísticos que Rusia utiliza contra civiles ucranianos. "Bombardear los puentes de Kiev, los barcos que transportan cereales y la Academia Nacional de Ciencias no son acciones propias de un país que busca la paz. No es el momento de aliviar la presión sobre Moscú, sino de aumentarla", ha recalcado Kallas.