Eisenkot y Netanyahu rompen las negociaciones para formar Gobierno en Israel
Las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel han quedado interrumpidas tras el encuentro mantenido este domingo entre el aspirante a primer ministro, Gadi Eisenkot, y el actual mandatario en funciones, Benjamín Netanyahu. El partido de Eisenkot, Yashar!, ha confirmado que no tiene previsto celebrar nuevas reuniones con el Likud, la formación de Netanyahu.
"Por el momento esta es la situación", ha señalado una portavoz de Yashar! al ser preguntada por la posibilidad de retomar los contactos. Los medios israelíes califican el desenlace como un colapso de las conversaciones para formar un Ejecutivo de unidad.
Según el diario Yedioth Ahronoth, Eisenkot trasladó a Netanyahu durante la reunión su compromiso de formar una coalición con los partidos del bloque opositor y le ofreció incorporarse al Gobierno una vez constituido. Esta posición hace improbable que ambos dirigentes vuelvan a reunirse y supone, según el periódico, la interrupción de los contactos.
Uno de los principales obstáculos habría sido la exigencia de Netanyahu de continuar al frente del Gobierno para gestionar la guerra con Irán. Según Haaretz, el mandatario propuso un sistema de rotación por el que ambos dirigentes se alternarían en el cargo de primer ministro cada año, con Netanyahu ocupando primero el puesto.
El Likud, sin embargo, negó en un comunicado que Netanyahu hubiera solicitado prolongar su mandato por motivos de seguridad y aseguró que su propuesta consistía en acelerar las negociaciones. Una fuente próxima al mandatario declaró al Canal 12 de la televisión israelí que Eisenkot no tiene interés en formar un Gobierno de unidad nacional.
Eisenkot busca apoyos para formar Gobierno
El exjefe del Estado Mayor israelí tiene hasta el 6 de diciembre, con posibilidad de una prórroga hasta el día 20, para formar Gobierno. Ese es el plazo establecido tras recibir el mandato presidencial a raíz de las elecciones celebradas el pasado 27 de octubre.
Tras reunirse con Netanyahu, Eisenkot mantuvo un encuentro con Naftali Bénet, líder de Beyajad, una de las formaciones que integran la coalición opositora que encabeza. También tiene previsto reunirse este domingo por la tarde con representantes de Judaísmo Unido de la Torá, uno de los partidos ultraortodoxos que hasta ahora respaldaban a Netanyahu.
La posible incorporación de formaciones árabes también forma parte de las negociaciones. El líder de Raam, Mansur Abás, aseguró el pasado jueves que Eisenkot podría formar un Gobierno junto a los cuatro partidos del bloque opositor (Yashar!, Beyajad, Los Demócratas e Israel Beitenu), además de su propia formación y Judaísmo Unido de la Torá. La Lista Conjunta, por su parte, daría apoyo externo al Ejecutivo.
Una de las condiciones de Eisenkot para incorporar a los partidos a su coalición es que califiquen a Hamás como organización terrorista. Abás se refirió indirectamente al grupo islamista palestino en esos términos el sábado.
Por su parte, el presidente de la Lista Conjunta, Yúsef Yabarín, reiteró la disposición de su formación a facilitar la llegada de un nuevo Gobierno que sustituya al de Netanyahu y Ben Gvir. "El ancho de la red de seguridad que otorgaremos al Gobierno que se levante y reemplace al Gobierno de Netanyahu-Ben Gvir será tan amplio como la red de seguridad que ese Gobierno otorgará a nuestro público", escribió en la red social X.