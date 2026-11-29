Las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel han quedado interrumpidas tras el encuentro mantenido este domingo entre el aspirante a primer ministro, Gadi Eisenkot, y el actual mandatario en funciones, Benjamín Netanyahu. El partido de Eisenkot, Yashar!, ha confirmado que no tiene previsto celebrar nuevas reuniones con el Likud, la formación de Netanyahu.

"Por el momento esta es la situación", ha señalado una portavoz de Yashar! al ser preguntada por la posibilidad de retomar los contactos. Los medios israelíes califican el desenlace como un colapso de las conversaciones para formar un Ejecutivo de unidad.

Según el diario Yedioth Ahronoth, Eisenkot trasladó a Netanyahu durante la reunión su compromiso de formar una coalición con los partidos del bloque opositor y le ofreció incorporarse al Gobierno una vez constituido. Esta posición hace improbable que ambos dirigentes vuelvan a reunirse y supone, según el periódico, la interrupción de los contactos.

Uno de los principales obstáculos habría sido la exigencia de Netanyahu de continuar al frente del Gobierno para gestionar la guerra con Irán. Según Haaretz, el mandatario propuso un sistema de rotación por el que ambos dirigentes se alternarían en el cargo de primer ministro cada año, con Netanyahu ocupando primero el puesto.

El Likud, sin embargo, negó en un comunicado que Netanyahu hubiera solicitado prolongar su mandato por motivos de seguridad y aseguró que su propuesta consistía en acelerar las negociaciones. Una fuente próxima al mandatario declaró al Canal 12 de la televisión israelí que Eisenkot no tiene interés en formar un Gobierno de unidad nacional.