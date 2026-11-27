La economía francesa ha entrado en recesión técnica y encadena tres trimestres consecutivos de caída, con un descenso en el tercer trimestre que fue finalmente del 0,2 %, una décima más que la previsión inicial, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística de Francia (INSEE).

El INSEE corrigió este viernes la primera estimación que había dado del tercer trimestre el 30 de octubre, cuando calculó un retroceso del 0,1 %, y ahora ha fijado el descenso en el 0,2 %.

En el primer trimestre del año, la bajada había sido también del 0,2 %, a lo que sucedió el 0 % en el segundo, aunque en realidad fue una ligera contracción.

Un portavoz del INSEE explicó a EFE que aunque el dato de variación del producto interior bruto (PIB) que se había dado para el segundo trimestre era del 0 %, esa cifra resulta de un redondeo pero en realidad fue "ligeramente negativa".

Eso significa que se cumpla la definición técnica de la recesión de dos trimestres consecutivos de descenso del PIB, ha señalado el portavoz.

Esa sucesión de datos negativos hace todavía más difícil el cumplimiento de la última previsión de crecimiento del Gobierno francés para 2026, que ya la había recortado para dejarla en el 0,5 %. También pone en entredicho la proyección que el Ejecutivo hacía para 2027, un ejercicio en el que esperaba una progresión del PIB del 1 %.

