Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por Estados Unidos pese a que una orden judicial lo impedía, ha aterrizado esta mañana en Madrid tras una larga batalla judicial, acompañado de su esposa.

Ábrego, de 31 años, llegó de forma irregular a Estados Unidos hace 15 años, siendo menor de edad. Se casó con una estadounidense y tienen tres hijos. Él y su familia fueron amenazados por una banda criminal salvadoreña, por lo que un juez prohibió su deportación. Pese a ello, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron el año pasado y lo deportaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión que el presidente Nayib Bukele tiene en El Salvador.

Un juez federal ordenó al Gobierno norteamericano que hiciera lo posible por traerlo de vuelta, y aunque los funcionarios se resistieron durante meses, finalmente Ábrego fue devuelto a EE. UU. en el mes de junio pasado, algo que, sin embargo, no puso fin a su proceso judicial: fue arrestado por cargos de tráfico de personas, acusación que fue rechazada por otro juez por “investigación viciada”.

El Gobierno de Trump apeló y prometió deportarlo a un tercer país africano, como Uganda, Ghana o Liberia. Finalmente, ha sido el propio Ábrego el que ha abandonado voluntariamente el país, y esta mañana ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A partir de ahí, tiene prevista una gira internacional de conferencias para compartir su experiencia, tras haberse convertido en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de Trump.

EE. UU.: “NUNCA se le permitirá volver”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha publicado varios mensajes en la red social X donde, junto a una foto de Trump saludando con la mano, ha asegurado que el “autodeportado” Ábrego supone “una amenaza para la seguridad pública”, por lo que enfatiza que “nunca” se le permitirá volver a entrar en Estados Unidos.

El DHS también ha señalado que “no resulta sorprendente que este extranjero ilegal y delincuente haya decidido marcharse a España, un país que, a principios de este año, se vio invadido por decenas de miles de extranjeros en situación irregular”.