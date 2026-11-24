El regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia ha desatado la euforia en los mercados financieros. Las acciones del fabricante estadounidense de chips subieron un 31,5 % al cierre de la sesión del lunes en Wall Street, su mayor avance diario en 23 años. El repunte también impulsó al Nasdaq, que avanzó un 6,5 % y registró su mejor jornada desde 2025.

La reacción positiva se ha trasladado a las principales bolsas asiáticas, que han abierto con fuertes ganancias. Taiwán, país natal de Huang, encabezaba las subidas con un avance del 9 %, mientras que Seúl ganaba un 7 % y Tokio rozaba el 4 %. Los valores tecnológicos y, especialmente, los fabricantes de semiconductores registraban importantes revalorizaciones.

La vuelta de Huang se produce apenas 11 días después de su dimisión, el pasado 12 de noviembre, tras salir a la luz informaciones sobre una supuesta relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria a la que Estados Unidos vincula con los servicios de espionaje chinos.

El regreso del fundador de Nvidia ha sido recibido con entusiasmo tanto por los inversores como por los trabajadores de la compañía, que le han ovacionado. Huang ha agradecido la segunda oportunidad y ha prometido convertirse en un jefe mejor, después de que también se publicaran informaciones sobre el trato humillante que habría dispensado a varios empleados.