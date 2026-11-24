Nvidia se dispara un 31,5 % y arrastra a las bolsas tecnológicas asiáticas
El regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia ha desatado la euforia en los mercados financieros. Las acciones del fabricante estadounidense de chips subieron un 31,5 % al cierre de la sesión del lunes en Wall Street, su mayor avance diario en 23 años. El repunte también impulsó al Nasdaq, que avanzó un 6,5 % y registró su mejor jornada desde 2025.
La reacción positiva se ha trasladado a las principales bolsas asiáticas, que han abierto con fuertes ganancias. Taiwán, país natal de Huang, encabezaba las subidas con un avance del 9 %, mientras que Seúl ganaba un 7 % y Tokio rozaba el 4 %. Los valores tecnológicos y, especialmente, los fabricantes de semiconductores registraban importantes revalorizaciones.
La vuelta de Huang se produce apenas 11 días después de su dimisión, el pasado 12 de noviembre, tras salir a la luz informaciones sobre una supuesta relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria a la que Estados Unidos vincula con los servicios de espionaje chinos.
El regreso del fundador de Nvidia ha sido recibido con entusiasmo tanto por los inversores como por los trabajadores de la compañía, que le han ovacionado. Huang ha agradecido la segunda oportunidad y ha prometido convertirse en un jefe mejor, después de que también se publicaran informaciones sobre el trato humillante que habría dispensado a varios empleados.
Trump se atribuye el regreso de Huang
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha celebrado la decisión y se ha atribuido personalmente el regreso de Huang. Según ha explicado, convenció al consejo de administración de Nvidia para que restituyera a su amigo al frente de la compañía. Trump sostiene ahora que su continuidad no supone ningún riesgo para la seguridad nacional.
Sin embargo, la polémica está lejos de cerrarse. Siguen abiertas las investigaciones sobre las posibles conexiones con el espionaje chino y el supuesto contrabando de chips. Incluso algunos republicanos han reclamado explicaciones al Gobierno estadounidense.
Por su parte, los demócratas han denunciado posibles conflictos de intereses. Según las informaciones difundidas, Trump habría comprado acciones de Nvidia por valor de decenas de millones de dólares durante los últimos dos años.
Fuerte rebote de las tecnológicas asiáticas
La recuperación de Nvidia ha dado un respiro a los mercados asiáticos, que venían de una semana marcada por las caídas y las dudas sobre las elevadas valoraciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.
En Taiwán, el índice Taiex subía un 9,03 %, hasta los 40.136 puntos. Los grandes fabricantes tecnológicos, entre ellos TSMC, MediaTek y Foxconn, avanzaban cerca del 10 %, el límite diario permitido en ese mercado.
En Corea del Sur, el Kospi ganaba un 7,04 %, con fuertes avances de Samsung Electronics y SK hynix, que subían un 8,5 % y un 10,5 %, respectivamente. En Japón, el Nikkei avanzaba un 3,96 %, impulsado también por las compañías del sector de los semiconductores.
Las bolsas de China continental registraban subidas más moderadas, del 0,47 % en Shanghái y del 0,92 % en Shenzhen. En cambio, Hong Kong se desmarcaba de la tendencia general y su índice Hang Seng retrocedía un 0,39 %.