"No estamos en un videojuego, no estamos en GTA VI. Estamos en la vida real y un artefacto pirotécnico puede matar", así ha denunciado el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, los episodios violentos de la última semana en los centros educativos franceses, donde además de 98 alumnos han resultado heridos una treintena de trabajadores.

Si bien el ministro ha reconocido que estos episodios se están dando en un reducido número de centros, ha remarcado su gravedad, motivada por el uso de artefactos pirotécnicos, por lo que ha calificado los actos como “violentos, deliberados y gravísimos”.

El Gobierno ha intensificado las labores de control, procediendo a registrar mochilas en las inmediaciones de los centros educativos, y pide la colaboración de los progenitores para impedir que el alumnado lleve este tipo de materiales. Además, ha prohibido tanto la venta como la utilización de estos artefactos desde el 15 hasta, de momento, el 27 de noviembre.