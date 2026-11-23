Las ONG están muy decepcionadas con los resultados de la COP31 celebrada en Turquía. Para Ecologistas en Acción ha sido una de las peores de la historia, y atribuye su fracaso al “bloqueo de los países productores de petróleo, a la falta de compromisos de financiación de la Unión Europea y a las prioridades de la presidencia”.

La cumbre terminó sin una decisión política final por la falta de consenso.

En un comunicado, sostienen que ha sido "sin duda una de las cumbres más desastrosas desde el fracaso de Copenhague". Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía, cree que "la no aprobación de este texto es una gran noticia, ya que habría sido mucho peor mentir e impulsar tecnologías demasiado costosas desde el punto de vista económico, social y ambiental".

Amnistía Internacional, por su parte, alaba la "resistencia" que frenó la "carta de los contaminadores", al tiempo que consideran que la COP31 "falló a las personas y al planeta".

En un comunicado, Ann Harrison, asesora de Políticas de Justicia Climática, opina que "los países de distintas regiones hicieron bien en rechazar la colosal traición que las copresidencias de la COP31 intentaron hacer pasar por acción climática".

La carta estaba “diseñada para proteger los beneficios empresariales a costa de las personas y del planeta” y “ni siquiera mencionaba los combustibles fósiles” mientras “abría la puerta a tecnologías arriesgadas que podrían prolongar su utilización". AI celebra que el rechazo "impidió que un orden mundial depredador impusiera un resultado terrible ocultándose tras la máscara del consenso".

Por su parte, Amigas de la Tierra lamenta en otra nota el "colapso" de la cumbre, "dejando en el aire el fin de los combustibles fósiles y la financiación climática".

Fracaso para la UE

La Comisión Europea ha lamentado el fracaso de la cumbre y ha denunciado que "se permitió que los intereses de unos pocos bloquearan la ambición que muchos necesitaban".

"Estamos decepcionados con el resultado de la COP31. El mundo necesita urgentemente medidas decisivas. No podemos aceptar un resultado que no esté a la altura de las circunstancias, que no aborde la brecha entre los compromisos y su aplicación y que nos hubiera hecho retroceder en términos de ambición", ha dicho Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de Clima de la Comisión Europea.

La Unión Europea rechazó el último borrador del Pacto de Antalya, que no incluía ninguna referencia explícita al abandono progresivo de los combustibles fósiles. "Para nosotros, el consenso no puede significar el mínimo común denominador. No podemos apoyar una decisión que haga un lavado de imagen verde de los combustibles fósiles", subrayó Itkonen.

Ha defendido que el portazo europeo no supone "un rechazo del multilateralismo, sino una defensa de un multilateralismo que dé resultados", y explicó que la UE mantuvo las negociaciones hasta el último momento, pero finalmente decidió levantarse de la mesa al constatar que el nivel de ambición del texto era insuficiente.