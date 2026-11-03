Óscar Puente dimite como ministro de Transportes
Renuncia al cargo y a ir en las listas del PSOE para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.
"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", ha dicho en la Diputación Permanente.
Puente ha comparecido durante más de cuatro horas en la Diputación Permanente por el accidente ocurrido el pasado miércoles. A lo largo de la tarde, ha afirmado que trabajarán "sin descanso para recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad". En sus palabras, los accidentes ocurridos han demostrado "la imperiosa necesidad de mejorar la seguridad".
ACCIDENTE URDA
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: “Vamos a trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad”
Este martes a las 17:00 horas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en la Diputación Permanente para dar explicaciones en torno al accidente ferroviario ocurrido en Urda.
A lo largo de la tarde, tanto la oposición como los socios parlamentarios habituales del Gobierno, con la excepción de EH Bildu, han pedido la dimisión del titular de Transportes por la tragedia, que es la segunda en la alta velocidad este año después de la acontecido en Adamuz (Córdoba) en enero.
Puente ha esperado a su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para anunciar su dimisión como ministro y también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Ha afirmado que tomó la decisión "en cuanto supe lo ocurrido".
"El drama es el de las víctimas"
Tambien ha indicado que su dimisión "no es ningún drama", porque "drama, sin duda, es el de las víctimas", a quienes ha asegurado que "mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío".
El hasta ahora ministro de Transportes ha querido agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha comunicado su decisión minutos antes de anunciarlo, por su "confianza sin límite", y ha animado a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "se lo merece".
En sus últimas palabras antes de dejar el cargo, ha querido agradecer a quienes lo han apoyado "en este camino tan difícil y tan duro pero, a la vez, tan hermoso y apasionante", incluida su familia, ha pedido a los militantes socialistas que estén "unidos y orgullosos" de lo conseguido y "de lo que queda por alcanzar".