Óscar Puente dimite como ministro de Transportes

A lo largo de la tarde, tanto la oposición como los socios parlamentarios habituales del Gobierno, con la excepción de EH Bildu, han pedido la dimisión del titular de Transportes por la tragedia, que es la segunda en la alta velocidad este año después de la acontecido en Adamuz (Córdoba) en enero.

Puente ha esperado a su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para anunciar su dimisión como ministro y también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Ha afirmado que tomó la decisión "en cuanto supe lo ocurrido".

"El drama es el de las víctimas"

Tambien ha indicado que su dimisión "no es ningún drama", porque "drama, sin duda, es el de las víctimas", a quienes ha asegurado que "mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío".

El hasta ahora ministro de Transportes ha querido agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha comunicado su decisión minutos antes de anunciarlo, por su "confianza sin límite", y ha animado a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "se lo merece".

En sus últimas palabras antes de dejar el cargo, ha querido agradecer a quienes lo han apoyado "en este camino tan difícil y tan duro pero, a la vez, tan hermoso y apasionante", incluida su familia, ha pedido a los militantes socialistas que estén "unidos y orgullosos" de lo conseguido y "de lo que queda por alcanzar".