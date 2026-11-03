La Autoridad Portuaria de Bilbao asumirá la gestión de la terminal de mercancías

Los gobiernos español y vasco han llegado a un acuerdo para integrar en el patrimonio de la Autoridad Portuaria de Bilbao la Terminal de Transporte de Mercancías y su zona intermodal, ubicada en terrenos de dominio público, lo que supondrá que el organismo vasco asuma su titularidad y gestión directa.

Así lo han acordado el ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, que se han reunido este martes en Madrid en la Comisión Bilateral de Cooperación.

Ambas administraciones se han comprometido a impulsar las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva esta integración, que incluye la zona intermodal de la terminal, donde se cargan y descargan de contenedores.

Por otro lado, han acordado crear una Subcomisión Bilateral de Coordinación Migratoria para analizar y formular propuestas sobre distintos ámbitos relacionados con las políticas migratorias, han informado desde el Ministerio y el Gobierno Vasco.

Esta subcomisión abordará, entre otras cuestiones, la gestión de autorizaciones de extranjería, la contratación en origen y la política laboral migratoria, el posible reconocimiento de Euskadi como frontera norte, el régimen sancionador en materia de extranjería y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros.