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La Autoridad Portuaria de Bilbao asumirá la gestión de la terminal de mercancías

Los gobiernos español y vasco han acordado también crear una Subcomisión Bilateral de Coordinación Migratoria para analizar y formular propuestas sobre distintos ámbitos relacionados con las políticas migratorias.
GRAFCAV6766. SANTURTZI (BILBAO), 22/07/2026.-Puerto de Bilbao, junto a sus mercancías. La actividad del puerto de Bilbao genera el 8% del PIB de Euskadi y mantiene a 60.000 empleos, además de atraer inversiones claves. "Lo que pasa en el puerto de Bilbao, sus retos, sus preocupaciones, sus proyectos, son de interés común para la industria vasca y viceversa", ha valorado el presidente de esta infraestructura Iván Jiménez. EFE/Luis Tejido.
Imagen de archivo del puerto de Bilbao. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

Los gobiernos español y vasco han llegado a un acuerdo para integrar en el patrimonio de la Autoridad Portuaria de Bilbao la Terminal de Transporte de Mercancías y su zona intermodal, ubicada en terrenos de dominio público, lo que supondrá que el organismo vasco asuma su titularidad y gestión directa.

Así lo han acordado el ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, que se han reunido este martes en Madrid en la Comisión Bilateral de Cooperación.

Ambas administraciones se han comprometido a impulsar las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva esta integración, que incluye la zona intermodal de la terminal, donde se cargan y descargan de contenedores.

Por otro lado, han acordado crear una Subcomisión Bilateral de Coordinación Migratoria para analizar y formular propuestas sobre distintos ámbitos relacionados con las políticas migratorias, han informado desde el Ministerio y el Gobierno Vasco.

Esta subcomisión abordará, entre otras cuestiones, la gestión de autorizaciones de extranjería, la contratación en origen y la política laboral migratoria, el posible reconocimiento de Euskadi como frontera norte, el régimen sancionador en materia de extranjería y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros. 

Puerto de Bilbao Gobierno Vasco Gobierno de España Política

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