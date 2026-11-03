El alcalde de Andoain aclara que no apoya la decisión de enviar policías locales al cuartel de Intxaurrondo

El PNV denunciaba ayer que los ayuntamientos de Andoain y Tolosa, ambos gobernados por EH Bildu, "envían a policías locales a hacer prácticas de tiro y formación" al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en San Sebastián.

En relación con las informaciones que se han difundido en la prensa, el alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, ha manifestado que es verdad que varios agentes municipales han estado en el cuartel de Intxaurrondo recibiendo formación, pero ha aclarado que no apoya la decisión.

"Quiero dejar claro que esta decisión no ha sido de la Alcaldía y no la apoyamos", ha señalado. "Desde que nos enteramos de los hechos hemos asumido la responsabilidad de recabar información sobre lo ocurrido y dar explicaciones a la ciudadanía", ha añadido.

Según ha explicado Álvarez, están trabajando en ello y tomarán las "medidas oportunas".

"Para terminar quiero pedir que dejen de utilizar los alcaldes y los municipios al servicio de intereses electoralistas y partidistas ajenos a los pueblos", ha remarcado.