El PNV denuncia que EH Bildu envía a policías locales de Tolosa y Andoain a hacer prácticas al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo

El PNV ha denunciado que los ayuntamientos de Andoain y Tolosa, ambos gobernados por EH Bildu, "envían a policías locales a hacer prácticas de tiro y formación" al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en San Sebastián.

El Gipuzko Buru Batzar (GBB) ha difundido un comunicado en el que hace esa denuncia y exige que se anulen de forma "inmediata" esas prácticas policiales y se trasladen a la academia vasca de Arkaute, además de pedir la dimisión de los alcaldes de esos dos municipios.

En ese comunicado, los jeltzales critican "el grado de hipocresía, contradicciones y excusas de EH Bildu" y rechaza su "famoso modelo policial alternativo", que prefiere "antes la Guardia Civil que la Ertzaintza, antes Intxaurrondo que Aurkaute o antes la delegada de Gobierno de España que el lehendakari".



En su opinión, "enviar a policías locales a formarse en otro cuerpo" supone "despreciar" y "marginar intencionadamente" a la Policía vasca y sus competencias que, según recuerda, están amparadas por el Estatuto de Gernika e incluyen la formación integral de los agentes.



Para la formación jeltzale, las decisiones adoptadas por EH Bildu en Andoain y Tolosa son asimismo "un ataque directo al modelo de Euskal Polizia".