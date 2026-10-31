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Vaquero reivindica "unas calles sin violencia" en Euskadi ante llamamientos en redes a actos vandálicos

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SAN SEBASTIÁN, 31/10/2026.- La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa para las elecciones del 29N, Maribel Vaquero (c), ha hecho declaraciones a los medios informativos este sábado en San Sebastián sobre asuntos de actualidad política. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

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La portavoz del PNV en el Congreso y candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha reivindicado "unas calles sin violencia" en Euskadi y ha realizado una apelación a "la tranquilidad y a la responsabilidad" ante llamamientos en redes sociales a cometer actos vandálicos por parte del denominado movimiento 'Blocus'. Vaquero ha pedido que haya una 'Gau Beltza' pacífica, en la que no se use "la kale borroka", y ha emplazado a la ciudadanía y a todos los partidos políticos a que condenen de forma "contundente" las acciones violentas.

EAJ-PNV Delitos Ertzaintza Política

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