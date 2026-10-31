Vaquero reivindica "unas calles sin violencia" en Euskadi ante llamamientos en redes a actos vandálicos

La portavoz del PNV en el Congreso y candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha reivindicado "unas calles sin violencia" en Euskadi y ha realizado una apelación a "la tranquilidad y a la responsabilidad" ante llamamientos en redes sociales a cometer actos vandálicos por parte del denominado movimiento 'Blocus'. Vaquero ha pedido que haya una 'Gau Beltza' pacífica, en la que no se use "la kale borroka", y ha emplazado a la ciudadanía y a todos los partidos políticos a que condenen de forma "contundente" las acciones violentas.