Un nuevo partido soberanista de izquierdas contra la “inmigración masiva” busca presentarse a las elecciones forales

Un nuevo partido político, que se define como de izquierdas y soberanista y rechaza la “inmigración masiva descontrolada”, está gestándose, “en proceso de cumplir todos los trámites legales” en las próximas semanas, según ha informado Joseba Iturria, antiguo periodista de Gara.

Tal como explica Iturria, la pretensión de esta formación es presentarse a las elecciones a las tres Juntas Generales, al Parlamento de Navarra y a las cuatro capitales, así como en aquellos municipios en los que tengan "base suficiente para aspirar a tener representación".

En su programa provisional, este partido asegura que "defiende los intereses individuales y colectivos de los ciudadanos vascos, su identidad como pueblo, el desarrollo social y económico, la racionalidad en el ámbito sociocultural y el sometimiento de los intereses corporativos a los intereses generales".

También reivindica "un nuevo modelo económico de economía mixta, que supere el ya agotado modelo neoliberal actual". De esta forma, apuesta por "un peso sustancial de la empresa pública en las grandes empresas de los sectores estratégicos e intensivos en capital".

Contra la "inmigración masiva descontrolada"

Esta nueva formación se marca como objetivo "la recuperación de la racionalidad en el ámbito de las políticas migratorias". En este sentido, asegura que apoya "a los trabajadores inmigrantes", pero "rechaza a una inmigración masiva descontrolada".

"Rechazamos el vigente modelo migratorio neoliberal basado en la importación masiva de trabajadores extranjeros para su explotación como mano de obra barata en beneficio de los intereses de la patronal. Perjudican a todos", advierte.

En esta línea, subraya que "no habrá trabajo ni viviendas para todos los que quieran venir, no caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria". "Se trata de que los ciudadanos tengan más dinero en sus países para que puedan vivir mejor allí y estimular su economía sin necesidad de emigrar siempre que no procedan de conflictos bélicos o sean perseguidos políticos", indica.

Pide un cambio en las leyes de extranjería y de menores no acompañados, y también se muestra en contra de que las personas migrantes "vivan de ayudas públicas sin intención de entrar en el mercado laboral". "Tener a jóvenes inmigrantes sin trabajar en nuestras calles es la causa de que porcentualmente sean muy superiores los delitos, hurtos, robos con violencia, agresiones y violaciones cometidos por este colectivo", sostienen.

Soberanía económica y derecho de autodeterminación

Este partido está en contra de la pertenencia a la OTAN y la actual escalada armamentística, y apuestan por “la soberanía política, pero también económica, energética y alimentaria”, así como del derecho de Euskal Herria a la autodeterminación, “de forma compatible con el respeto y la amistad con todos los pueblos y culturas

En materia de vivienda, quiere promover una ley “que determine que en los lugares tensionados sólo la puedan comprar personas físicas a título individual para vivir en ellas y que impida que los fondos buitre especulen con su escasez".