Tragedia ferroviaria en Toledo
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Matute pide no atacar "al eslabón más débil de esa cadena de fallos"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Matutek "hutsegite-kate horretako katebegirik ahulenari" ez erasotzeko eskatu du

EITB

Última actualización

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha expresado "respeto absoluto a las víctimas" del accidente de tren de Toledo, y ha pedido "esclarecimiento de lo que ha sucedido y dirimir las responsabilidades que toquen, afecten a quien afecten". 

Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen por un terraplén dos vagones
Accidentes de Trenes EH Bildu Política

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