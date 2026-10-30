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Académicos, investigadores y parlamentarios analizan los retos democráticos para el futuro de Euskadi

El encuentro, impulsado por la ponencia para la mejora de la calidad democrática de Euskadi, ha reunido a personas expertas y representantes políticos para debatir sobre participación ciudadana, igualdad, políticas públicas y la crisis de la democracia.
El Parlamento Vasco celebra una jornada abierta a la ciudadanía sobre los retos democráticos del futuro de Euskadi
Jornada abierta a la ciudadanía sobre los retos democráticos del futuro de Euskadi. Foto: Parlamento Vasco

EITB

Última actualización

Académicos, investigadores y representantes políticos se han reunido en el Parlamento Vasco para analizar los principales retos de la democracia y debatir sobre las vías para reforzar su calidad y garantizar su futuro en Euskadi.

La jornada, titulada 'Retos democráticos para el futuro de Euskadi', ha sido inaugurada por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, quien ha destacado el papel “imprescindible” de la ciudadanía en la defensa del sistema democrático frente al autoritarismo y el populismo. Asimismo, ha apelado a afrontar “unidos” las amenazas que representan.

El encuentro, impulsado por la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática, nace de la preocupación por la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y sus consecuencias para la legitimidad democrática.

Entre los asuntos abordados figuran la relación entre democracia e igualdad, la participación ciudadana, la transformación de las administraciones públicas, las políticas públicas y el papel de la Unión Europea en la defensa de los valores democráticos.

La jornada cuenta con la participación de especialistas como Juha Leppänen, presidente de Demos Helsinki, Jule Goikoetxea, Marina Subirats y Arantxa Elizondo, que aportan diferentes perspectivas académicas y de investigación sobre los desafíos actuales.

El programa ha concluido con un debate sobre la crisis de la democracia, sus causas y los retos desde Euskadi, en el que han participado representantes del PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP, integrantes de la ponencia parlamentaria.

El Parlamento Vasco celebra una jornada abierta a la ciudadanía sobre los retos democráticos del futuro de Euskadi
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