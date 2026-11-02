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Richar Vaquero sobre Blocus: "A alguien le está interesando muy mucho que haya movilizaciones violentas"
El coordinador general de Podemos Euskadi, por otro lado, ha criticado que la Ertzaintza saca "la porra a pasear con demasiada facilidad": "No me parece normal que intentar parar un desahucio acabe con un montón de heridos, detenidos...".
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