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Richar Vaquero sobre Blocus: "A alguien le está interesando muy mucho que haya movilizaciones violentas"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Richar Vaquero, Blocusi buruz: "Norbaiti asko-asko interesatzen zaio mobilizazioetan istiluak egotea"

EITB

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El coordinador general de Podemos Euskadi, por otro lado, ha criticado que la Ertzaintza saca "la porra a pasear con demasiada facilidad": "No me parece normal que intentar parar un desahucio acabe con un montón de heridos, detenidos...".

Podemos Euskadi Política

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