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Richar Vaquero, Blocusi buruz: "Norbaiti asko-asko interesatzen zaio mobilizazioetan istiluak egotea"

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richar vaquero podemos euskadi radio euskadi
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Podemos Euskadiren koordinatzaile nagusiak, bestalde, kritikatu du Ertzaintzak "errazegi" ateratzen duela borra: "Ez zait normala iruditzen etxegabetze bat gelditzen saiatzeko protesta bat zaurituekin, atxilotuekin eta abarrekin amaitzea".

Podemos Euskadi Politika

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