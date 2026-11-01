Astelehen honetan egingo dira Bilbon, Donostian eta Gasteizen hauteskunde-mahaietan nor egongo den aukeratzeko zozketak
Azaroaren 4an egingo da zozketa Iruñean. Aukeratuta ateratzen diren herritarrek zozketa ondorengo hiru egunetan jasoko dute jakinarazpena.
Astelehen honetan, azaroak 2, zozketa egingo da Bilbon, Donostian eta Gasteizen, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako hauteskunde-mahaiak osatuko dituzten pertsonak izendatzeko.
Horretarako epea urriaren 31tik azaroaren 4ra bitartekoa zen, eta EAEko hiru hiriburuek astelehen honetan egitea erabaki dute. Iruñean, berriz, azaroaren 4an egingo dute zozketa.
Bilbon, zozketa publikoa osoko bilkuren aretoan izango da; Donostian, Easo kaleko Udalinforen bulegoan; eta Gasteizen, udaletxeko prentsa aretoan. Prozesu guztia eskualdeko hauteskunde batzordeek gainbegiratuta egingo da.
Nortzuk sartzen dira zozketan?
Udalerriek hauteskunde-mahaietako mahaiburuak, kideak eta ordezkoak izendatzen dituzte, botoa emateko eskubidea bermatzeko.
Hauteskunde-mahaiak mahaiburu batek eta bi kidek osatzen dituzte, baina kargu bakoitzerako bi ordezko ere badaude, eta, beraz, zozketak bederatzi pertsona izendatzen ditu mahai bakoitzeko.
Kideak zozketa bidez aukeratuko dira, mahaian erroldatutako pertsona guztien artean. Zehazki, idazten eta irakurtzen dakiten eta 70 urte baino gutxiago dituzten hautesleen artean egingo da, baina 65 urtetik gorakoek uko egin diezaiokete, zazpi eguneko epean.
Gainera, mahaiburu izateko, batxiler titulua edo bigarren mailako lanbide heziketako titulua edo, halakorik ezean, eskola graduatua edo baliokidea behar da.
Noiz eta nola jakinaraziko da?
Jakinarazpen hori zozketa egin eta hurrengo hiru egunetan egin behar da; beraz, mahaietako kide izan behar duten pertsonek azaroko lehen egunetan jasoko dute jakinarazpena.
Posta ziurtatu bidezko jakinarazpen formal baten bidez jakinarazten da, mahaiko kide bakoitzari esleitutako eginkizunak zehazten dituen eskuliburu labur batekin batera.
Zenbat kobratuko da?
Mahai batean parte hartzeko aukeratutako pertsonek 75 euro jasoko dituzte dieta gisa. Halaber, egun horretan ordaindutako baimena izateko eskubidea izango dute, lan egitea tokatzen bazaie, eta hurrengo egunean lanaldia bost ordu murrizteko eskubidea.
Posible ote da uko egitea?
Eskualdeko hauteskunde-batzordeari alegazioak aurkez dakizkioke jakinarazpena jaso eta hurrengo zazpi egunetan.
Hala ere, batzordeak bost eguneko epean ebazten du, eta eskaera aurkezteak ez du esan nahi automatikoki salbuetsita geratuko denik. Horregatik, arrazoia ondo justifikatu behar da beti, zergatia azalduz eta dagokion dokumentazio guztia erantsiz.
Ez aurkezteak edo eginkizunak ez betetzeak isunak, zigorrak eta urtebete arteko espetxe-zigorra ekar ditzake.