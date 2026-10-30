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Sanchezek "irtenbideak" hitzeman ditu, Espainiako abiadura handiko sistemarenganako "konfiantza hautsia" berreskuratzeko helburuz
Toledon egindako bisitan Espainiako Gobernuko presidenteak esan duenez, Gobernuaren lana ez da soilik diagnostikoa egitea, baizik eta "irtenbideak eskaintzea horrelako tragedia bat berriro gerta ez dadin, eta horretarako ari gara lanean".
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