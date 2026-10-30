TREN-ISTRIPUA TOLEDON

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Sanchezek "irtenbideak" hitzeman ditu, Espainiako abiadura handiko sistemarenganako "konfiantza hautsia" berreskuratzeko helburuz

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Toledon egindako bisitan Espainiako Gobernuko presidenteak esan duenez, Gobernuaren lana ez da soilik diagnostikoa egitea, baizik eta "irtenbideak eskaintzea horrelako tragedia bat berriro gerta ez dadin, eta horretarako ari gara lanean". 

Bidaiarien bi trenek talka egin dute Toledon eta bi bagoik lubeta batetik behera erori dira
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