URDAKO ISTRIPUA

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Feijooren ustez, erantzukizun politikoak hartzea "ez da aukerakoa, ezinbestekoa" baizik Urdako istripuaren ostean

Iragarkia
Alberto Núñez Feijóo presidente PP
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Nuñez Feijoo PPren presidenteak kritikatu egin du Oscar Puente Garraio ministroak Toledoko tren istripuaren "errua" Atochako operadoreari bota izana. Are gehiago, "arinkeriaz" jardutea egotzi dio. 

Alberto Núñez Feijóo Trenen Istripuak Politika PP

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