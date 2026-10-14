Pedro Sanchezek hamaika ministro jarri ditu Kongresurako zerrendetan: Margarita Robles bigarren joango da
Roblesekin batera, Madrilgo PSOEko zerrendan Felix Bolaños eta Fernando Grande-Marlaska ere izango dira.
PSOEk azaroaren 29ko hauteskundeetarako azken hautagaitzak aurkeztu ditu. Margarita Robles Defentsa ministroa bigarren izango da Madrilen, Pedro Sanchezen atzetik, eta ministro gehienak irteera-postuetan kokatu dituzte, Kongresurako hainbat zerrendatan.
Roblesen postuaz gain, PSOEren Batzorde Federalak larunbatean onetsiko duen hautagai-zerrendaren nobedade nagusia da sozialistek Sanchezen kabineteko "pisu astunen" kokapena itxi dutela:
- Felix Bolaños, Presidentetza ministroa: hirugarrena Madrilen.
- Pilar Sanchez Acera, Madrilgo PSOEren Antolakuntza idazkaria: laugarrena Madrilen.
- Fernando Grande Marlaska, Barne ministroa: bosgarrena Madrilen.
- Manuela Villa, Exekutiba sozialistako kidea: seigarrena Madrilen.
- Rafael Simancas, Gorteekiko Harremanetarako Estatu idazkaria: zazpigarrena Madrilen.
- Aranzazu Figueroa, Gazte Sozialisten idazkari nagusia: zortzigarrena Madrilen.
- Borja Cabezon, PSOEren Antolakuntza Idazkaritzaren albokoa: bederatzigarrena Madrilen.
- Jose Manuel Albares, Kanpo Arazoetako ministroa: Cadizeko zerrendaburua.
- Oscar Puente, Garraio ministroa: Valladolideko zerrendaburua.
- Ana Redondo, Berdintasun ministroa: Valladoliden bigarren.
- Milagros Tolon, Hezkuntza ministroa: Toledoko zerrendaburua.
- Isabel Rodriguez, Etxebizitza ministroa: Ciudad Realeko zerrendaburua.
- Jordi Hereu, Industria ministroa: Bartzelonako zerrendaburua.
- Eva Granados, Nazioarteko Lankidetzarako Estatu idazkaria: bigarrena Bartzelonan (ziurrenik).
- Montse Minguez, PSOEren bozeramailea: Lleidako zerrendaburua.
- Pilar Bernabe, PSOEren Berdintasun idazkaria: Valentziako zerrendaburua.
- Arcadi España, Ogasun ministroa: bigarrena Valentzian.
- Rebeca Torro, Erakunde sozialistaren idazkaria: hirugarrena Valentzian.
- Patxi Lopez, PSOEren bozeramailea Kongresuan: Bizkaiko zerrendaburua.
Izen horiekin, Sanchezen ministro sozialista gehienek eserleku bat bermatuta izango lukete azaroaren 29ko hauteskundeetatik osatuko den Kongresuko hemizikloan. Hala ere, alderdiaren Batzorde Federalak larunbatean zerrendak onetsi beharko ditu.
Hori bai, bezperan PSOEren Zerrenden Batzorde Federalak esku hartu ahal izango du, lurralde-batzordeetako hautagaiei oniritzia eman behar dielako eta aldaketak egiteko gaitasuna duelako.