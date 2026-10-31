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Aske: "Gure helburua ez da istiluak egotea, Aratz eta Malenen kontrako kanpaina mediatikoari aurre egitea baizik"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bilbo blindatuta dago aurreko asteleheneko istiluek sortutako alertaren aurrean, gaur arratsaldean hainbat manifestaziok bat egiten dutelako bertan. Horietako bat, Aske mugimenduak urriaren 17an Irunen atxilotutako Aratz eta Malen aske utz ditzatela eskatzeko. Ehuka lagun bildu dira bertan, eta martxa hasi aurretik, antolatzaileek argi utzi nahi izan dute ez dutela istilurik egotea nahi, elkartasun keinua dela gaurkoa.

Bilbo Manifestazioak Politika

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