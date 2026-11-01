Este lunes se celebran los sorteos para elegir quién estará en las mesas electorales de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz

Este lunes, 2 de noviembre, se celebran los sorteos para la designación de las personas que integrarán las mesas electorales de las elecciones generales del 29 de noviembre en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

El plazo para ello era entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre y las tres capitales de la CAV han decidido que sea este lunes. En el caso de Pamplona, el sorteo se celebrará el miércoles,4 de noviembre.

En Bilbao el sorteo público será en la sala de plenos en Bilbao, en San Sebastián, en la oficina de Udalinfo de la calle Easo, y en Vitoria-Gasteiz en la sala de prensa del ayuntamiento. Todo bajo la supervisión de las juntas electorales de la zona.

¿Quiénes entran en el sorteo?

Los municipios designan a los presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales, con el fin de garantizar el derecho al voto.

Las mesas electorales están formadas por un presidente y dos vocales, pero también hay dos suplentes para cada cargo, de modo que el sorteo designa a nueve personas por mesa.

El sorteo se realiza entre electores que sepan escribir y leer y tengan menos de 70 años, aunque a partir de los 65 es posible renunciar, en un plazo de siete días.

Además, para ejercer la presidencia se requiere título de bachiller o Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, Graduado Escolar o equivalente.

¿Cuándo y cómo se comunicará?

Esta comunicación debe producirse en los tres días posteriores al sorteo, por lo tanto, aquellas personas que deban formar parte de las mesas recibirán la notificación en tres días.

Se comunica mediante una notificación formal por correo certificado, junto con un breve manual que detalla las funciones asignadas a cada miembro de la mesa.

¿Cuánto se cobrará?

Las personas elegidas para formar parte de una mesa recibirán 75 euros en concepto de dieta. Asimismo, tendrán derecho a un permiso retribuido todo ese día si les tocaba trabajar, y a una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día siguiente.

¿Será posible renunciar?

Es posible presentar alegaciones ante la junta electoral de la zona en los siete días posteriores a la recepción de la notificación.

Sin embargo, la junta resuelve en cinco días, y presentar la solicitud no supone quedar eximido automáticamente. Por ello, siempre se debe justificar la ausencia explicando el motivo y adjuntando toda la documentación pertinente.

No presentarse o abandonar las funciones puede acarrear multas, sanciones e incluso hasta un año de prisión.