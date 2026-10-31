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Cientos de personas piden en Bilbao la libertad de Aratz y Malen, los detenidos en Irun acusados de terrorismo

El movimiento Aske ha defendido que el objetivo de la marcha es mostrar su solidaridad con los encarcelados y sus familias, así como denunciar "la campaña mediática en su contra". Se han desmarcado completamente de lo que pueda ocurrir al margen de la manifestación.

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Euskaraz irakurri: Ehunka lagun bildu dira Bilbon, terrorismoa egotzita Irunen atxilotutako bi lagunak aske uztea eskatzeko

Agencias | EITB

Última actualización

Cientos de personas se han manifiestado este sábado en Bilbao, convocadas por Aske y Jardun, para pedir la libertad de dos de sus miembros detenidos en Irún acusados de terrorismo, y denunciar lo que consideran un "montaje policial".

La marcha ha partido a las 18:00 horas de la plaza Elíptica para recorrer la Gran Vía a los gritos de "Liberad a Malen y Aratz" y "la lucha es el único camino", con ikurriñas.

La Policía Municipal se ha situado en todos los cruces de la Gran Vía, y la Ertzaintza ha desplegado dos furgones antidisturbios entre la calle Diputación y la Gran Vía.

Se prevé que la movilización termine su recorrido frente a la plaza del Teatro Arriaga, en el Casco Viejo de la capital.

Una integrante de Aske, Izpiñe Bidaurraga, ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo de la convocatoria no es que se produzca ningún incidente y se ha desmarcado de lo que pueda ocurrir al margen de la manifestación.

Bidaurraga ha dejado claro que la marcha de hoy es en solidaridad con los encarcelados y sus familias y en denuncia de lo que ha denominado como "campaña mediática en su contra".

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Aratz Bilbao y Malen Grunig, de 34 y 22 años, ingresaron en prisión provisional el 20 de octubre por orden de la Audiencia Nacional, que los investiga por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista y de tenencia y fabricación de explosivos y armas.

La marcha convocada por Aske ha coincidido en el tiempo con el llamamiento del movimiento denominado "Blocus" a revertar tiendas de lujo este sábado en Bilbao. Sumado a los incidentes que se vivieron el pasado lunes a raíz de la fallida visita del agitador ultra Vito Quiles, Bilbao ha decidido blindarse como precaución.

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Bilbao Manifestaciones Política

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