Cientos de personas piden en Bilbao la libertad de Aratz y Malen, los detenidos en Irun acusados de terrorismo
El movimiento Aske ha defendido que el objetivo de la marcha es mostrar su solidaridad con los encarcelados y sus familias, así como denunciar "la campaña mediática en su contra". Se han desmarcado completamente de lo que pueda ocurrir al margen de la manifestación.
Cientos de personas se han manifiestado este sábado en Bilbao, convocadas por Aske y Jardun, para pedir la libertad de dos de sus miembros detenidos en Irún acusados de terrorismo, y denunciar lo que consideran un "montaje policial".
La marcha ha partido a las 18:00 horas de la plaza Elíptica para recorrer la Gran Vía a los gritos de "Liberad a Malen y Aratz" y "la lucha es el único camino", con ikurriñas.
La Policía Municipal se ha situado en todos los cruces de la Gran Vía, y la Ertzaintza ha desplegado dos furgones antidisturbios entre la calle Diputación y la Gran Vía.
Se prevé que la movilización termine su recorrido frente a la plaza del Teatro Arriaga, en el Casco Viejo de la capital.
Una integrante de Aske, Izpiñe Bidaurraga, ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo de la convocatoria no es que se produzca ningún incidente y se ha desmarcado de lo que pueda ocurrir al margen de la manifestación.
Bidaurraga ha dejado claro que la marcha de hoy es en solidaridad con los encarcelados y sus familias y en denuncia de lo que ha denominado como "campaña mediática en su contra".
Aratz Bilbao y Malen Grunig, de 34 y 22 años, ingresaron en prisión provisional el 20 de octubre por orden de la Audiencia Nacional, que los investiga por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista y de tenencia y fabricación de explosivos y armas.
La marcha convocada por Aske ha coincidido en el tiempo con el llamamiento del movimiento denominado "Blocus" a revertar tiendas de lujo este sábado en Bilbao. Sumado a los incidentes que se vivieron el pasado lunes a raíz de la fallida visita del agitador ultra Vito Quiles, Bilbao ha decidido blindarse como precaución.