Los dos detenidos acusados de terrorismo siguen en la comisaría de Irun y el tercer investigado sería un irlandés con vínculos con el IRA

Continúan en la comisaría de la Ertzaintza de Irun los dos detenidos ayer acusados de terrorismo, a la espera de ser trasladados a la Audiencia Nacional. Según ha podido saber ETB, serían dos disidentes de la izquierda abertzale, con antecedentes, y hay un tercer investigado, un irlandés con vínculos con el IRA.

Un hombre de 34 años y una mujer de 22 fueron detenidos ayer sábado por la Ertzaintza en la comisaría de Irun, acusados de un delito de terrorismo, después de que se presentarán allí con un abogado. Días antes, habían sido interceptados en un control de la Ertzaintza con "información sensible", según una nota del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Según indicó la Ertzaintza, la investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

La Policía autonómica inició una investigación y procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional para delitos de terrorismo.

Tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional en las próximas horas.

El PNV hizo público un comunicado ayer sábadol en el que mostraba su "absoluta preocupación" por una noticia que, de confirmarse, "nos retrotae a tiempos pasados que creíamos superados" y llamaba a la sociedad vasca "a no dar un paso atrás en la preservación de la paz".