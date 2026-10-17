La Ertzaintza detiene a dos personas en Irun por un presunto delito de terrorismo

Un hombre de 34 años y una mujer de 22 han sido detenidos por la Ertzaintza en Irun investigados por un delito de terrorismo, después de que se encontrara en su poder información sobre fuerzas de seguridad y sobre armas y explosivos, según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunidado.

Se trata de dos personas que cuentan con "antecedentes relevantes", dice la nota, que no especifica qué tipo de antecedentes se refiere.

Según ha indicado la Ertzaintza, la investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

La Policía autonómica inició una investigación y procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional para delitos de terrorimo, según han informado en el comunidado.

Hoy, dos de las personas investigadas se han personado en la ertzain-etxea de Irun, acompañadas por su abogado, y han resultado detenidas.

Tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible, según ha avanzado el Departamento de Seguridad.

Según fuentes consultadas por EITB, se trata de personas disidentes con la izquierda abertzale.

El PNV ha hecho público un comunicado en el que ha mostrado su "absoluta preocupación" por una noticia que, de confirmarse, "nos retrotae a tiempos pasados que creíamos superados" y llama a la sociedad vasca "a no dar un paso atrás en la preservación de la paz".