Ehunka lagun bildu dira Bilbon, terrorismoa egotzita Irunen atxilotutako bi lagunak aske uztea eskatzeko
Manifestazioaren helburua espetxeratuei eta haien familiei elkartasuna adieraztea eta "haien aurkako kanpaina mediatikoa" salatzea dela defendatu du Aske mugimenduak. Manifestaziotik kanpo gerta daitekeenetik erabat aldendu dira.
Ehunka lagun bildu dira larunbat arratsaldean Bilbon, Aske eta Jardun mugimenduek deituta, terrorismoa egotzita Irunen atxilotutako bi kide aske uztea eskatzeko eta "muntaia poliziala" salatzeko.
Manifestazioa 18:00etan abiatu da plaza Eliptikotik eta "Malen eta Aratz askatu" eta "Borroka da bide bakarra" oihuekin zeharkatu dute kale nagusia, ikurrinak eskuan.
Udaltzaingoa Kale Nagusiko bidegurutze guztietan kokatu da, eta Ertzaintzak istiluen aurkako bi furgoi kokatu ditu Diputazio kalearen eta Kale Nagusiaren artean.
Mobilizazioaren ibilbidea Arriaga Antzokiaren plazaren aurrean amaitzea aurreikusten da, Alde Zaharrean.
Aske taldeko kide, Izpiñe Bidaurragak, komunikabideei manifestazioa abiatu aurretik adierazi dienez, deialdiaren helburua ez da inolako istilurik gertatzea.
Aitzitik, Bidaurragak argi utzi du gaurko martxa espetxeratuei eta haien familiei elkartasuna adierazteko dela, baita "euren aurkako kanpaina mediatikoa" salatzeko ere.
34 urteko Aratz Bilbao eta 22 urteko Malen Grunig behin-behinean espetxeratzeko agindua eman zuen Auzitegi Nazionalak urriaren 20an, erakunde terroristari laguntzea eta lehergailuak eta armak edukitzea eta fabrikatzea egotzita.
Aske mugimenduak deitutako manifestazioak bat egin du "Blocus" delakoak larunbat honetan Bilbon luxuzko dendak txikitzeko egindako deialdiarekin. Deialdi hori Vito Quiles ultraren bisitaren ondorioz astelehenean izan ziren istiluei gehituta, erabat blindatu dira gaur Bilboko denda eta erdialdeko ostalaritza guneak, badaezpada ere.