El juez envía a prisión provisional a los dos detenidos por terrorismo en Irun

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión provisional por presuntos delitos relacionados con actividades terroristas a los dos detenidos la semana pasada en la localidad de Irun, después de que en septiembre les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.

Según han indicado fuentes jurídicas a EITB, el magistrado ha accedido así a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos, a quienes les atribuye presuntos delitos de organización y grupo terrorista, atentar contra la paz pública, tenencia y fabricación de explosivos y armas.

Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22 han pasado a disposición judicial en la Audiencia Nacional este martes tras personarse el pasado sábado en la comisaría de Irún, acompañados por su abogado.

El pasado 26 de septiembre, durante un control en Eskoriatza, la Ertzaintza identificó a tres personas que portaban diverso material "muy sensible" y de las que ya tenía "antecedentes relevantes".

Entre el material, se les requisó información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.