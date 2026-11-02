Pérez Iglesias advierte de que la violencia en Bilbao abre una "vía de agua" en la democracia

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha analizado los disturbios registrados en Bilbao el pasado 26 de octubre durante las protestas contra la prevista visita del activista de extrema derecha Vito Quiles. En su reflexión, advierte del riesgo de que la violencia callejera vuelva a adquirir protagonismo como instrumento de expresión política.

Pérez Iglesias señala que las movilizaciones se desarrollaron inicialmente de forma pacífica, pero que posteriormente se produjeron altercados y actos vandálicos, pese a que el activista finalmente no acudió a la ciudad.

Uno de sus principales argumentos es que la falta de un rechazo social y político inequívoco de la violencia puede favorecer su aceptación entre las generaciones más jóvenes.

En este sentido, establece una conexión con los años de kale borroka y sostiene que "determinados sectores de la izquierda independentista no han contribuido suficientemente", a su juicio, "a deslegitimar el uso de la violencia como herramienta política".

El consejero considera que esta situación puede facilitar que algunos jóvenes interpreten los enfrentamientos callejeros como una forma válida de acción política, aunque reconoce que no todos los participantes en los disturbios responden a motivaciones ideológicas.

Pérez Iglesias también advierte de que estos episodios pueden tener consecuencias políticas, entre ellas un posible fortalecimiento de los discursos de extrema derecha como reacción a los actos violentos.

Pérez Iglesias plantea también que esta situación refleja el impacto que pueden tener las convocatorias difundidas por internet sobre la actividad económica y la tranquilidad de comerciantes y de la ciudadanía.

En su reflexión final, Juan Ignacio Pérez advierte de que la sociedad vasca debe prestar atención a cualquier indicio de normalización de la violencia política para evitar que se reproduzcan episodios similares a los vividos en etapas anteriores.