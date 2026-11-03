El Gobierno Vasco ha aprobado este martes varios nombramientos dentro del Departamento de Seguridad, en concreto, el de Nerea Alday como directora de Atención de Emergencias y Meteorología, Juan Carlos Medina como director de Juego y Espectáculos y Jesús Arana como director general de Euskalmet.

La actual directora de Juego y Espectáculos pasa a ocuparse de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología tras el cese, a petición propia, de Joseba Zorrilla.

Tras este cambio el nuevo responsable de Juego y Espectáculos será Juan Carlos Medina, ingeniero técnico agrícola y alcalde de Añana (Álava) desde 2011.

Asimismo, tras la jubilación de José Antonio Aranda el nuevo director de la sociedad pública Euskalmet-Agencia Vasca de Meteorológía será Jesús Arana.

