Otegi tacha de "muy osado" que el PNV insinúe una relación entre EH Bildu y la Guardia Civil

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha calificado de “muy osado” por parte del PNV el intento del Gipuzkoa Buru Batzar de hacer creer que su formación política mantiene una “especial relación” con la Guardia Civil.

Preguntado en una entrevista en la Cadena Ser por la asistencia de policías municipales de Tolosa y Andoain (gobernadas por EH Bildu) al cuartel de Intxaurrondo para hacer prácticas de tiro y formación, Otegi ha asegurado no tener conocimiento sobre estos hechos, y ha subrayado que, si es así, es un “gravísimo error”.

En ese sentido, mantiene que esas asistencias no son decisión de las alcaldías de EH Bildu, e imagina que será de las propias policías municipales, aunque asegura no tener datos para asegurarlo, y se ha comprometido a recabar más datos sobre ello.

Asimismo, ha reiterado la postura histórica de su coalición, que es la de exigir que la Guardia Civil abandone “nuestro país”, porque, desde su punto de vista, no es necesaria para el desarrollo de la vida social y política.

Según Otegi, las insinuaciones del PNV responderían a una “cierta preocupación” por el crecimiento electoral de EH Bildu, lo que les lleva a buscar argumentos a la desesperada y a “sacar conejos de la chistera permanentemente”.