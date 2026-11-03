AMNISTÍA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El juez Llarena cierra el sumario contra Puigdemont para que el Supremo le aplique la amnistía

El juez Pablo Llarena ha cerrado el sumario abierto desde 2017 contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el 'procés', último paso para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le aplique definitivamente la amnistía y le exima de toda responsabilidad penal.
(Foto de ARCHIVO) El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes. Glòria Sánchez / Europa Press 24/1/2026
Foto: EFE.

Agencias | EITB

Última actualización

El juez Pablo Llarena ha cerrado el sumario abierto desde 2017 contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el 'procés', último paso para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le aplique definitivamente la amnistía y le exima de toda responsabilidad penal.

Con los otros líderes independentistas, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya amnistiados, no queda ningún obstáculo para que la Sala de lo Penal del Supremo aplique también la ley para Puigdemont, que puede volver a Cataluña desde hace semanas dado que su orden de detención fue levantada.

Lo que ha hecho el juez Llarena, instructor del procedimiento, es dictar un auto en el que deja sin efecto el procesamiento de Carles Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron-, y declara concluso el sumario para ellos.

Así, remite el procedimiento al tribunal que juzgó a los acusados que no huyeron del país, para que resuelva si lo archiva por aplicación de la ley de amnistía, como hizo con Junqueras y el resto de encausados que se sentaron en el banquillo del Supremo en 2019. 

Carles Puigdemont Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X