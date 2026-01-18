Al menos 10 muertos y 25 heridos graves al descarrillar dos trenes de alta velocidad en Córdoba
Al menos 10 personas han muerto y 25 han resultado heridas graves tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.
Los servicios de emergencias siguen trabajando a estas horas en el lugar.
La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida por el accidente. Se desconoce la duración prevista de la suspensión del servicio.
Según informa en la red social X la cuenta de InfoAdif, el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz sobre las 19:45 horas y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba el convoy de Renfe LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha salido de la vía. Dos vagones de este último tren "han salido despedidos" por el impacto.
Según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente, han sido los dos últimos vagones del tren de Iryo los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados.
Ha explicado cómo "inmediatamente" por megafonía la tripulación ha preguntado a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.
Los viajeros han ido saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados.
El otro tren, de Renfe, ha sido golpeado brutalmente por el primero y dos vagones han salido disparados.
Los testigos relatan escenas dantescas en el lugar del siniestro.
Las autoridades están vigilando de cerca todo lo que ocurre
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif siguiendo el accidente ferroviario.
Puente ha explicado en su cuenta de X que la última información que llega desde Córdoba es "muy grave".
"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva", ha detallado.
El impacto "ha sido terrible", y ha provocado que "las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".
"La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha afirmado el ministro.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto un mensaje en sus redes sociales mostrando su preocupación por el “grave accidente ferroviario” e informando de que han enviado “servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario”.
El Gobierno andaluz ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).
Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para familiares de las víctimas de los trenes descarrilados. Iryo por su parte ha habilitado el número 900 001 402.
317 personas viajaban en el tren de Iryo que descarriló sus últimos tres vagones
Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo que salió a las 18:40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.
Se ha abierto una investigación para esclarecer qué es lo que ha ocurrido para que se produjese el accidente.
Te puede interesar
La familia de Kerman recurre al Tribunal Supremo al considerar que la Audiencia de Álava "reduce la gravedad" de su asesinato
En noviembre el agresor fue puesto en libertad provisional y la Audiencia de Álava dictaminó que se celebraría un juicio breve, en contra de la opinión del juzgado de instrucción.
La afición del Celta se pinta las uñas en apoyo a Borja Iglesias que recibió insultos homófobos en Sevilla
El club animó a los jugadores y a su afición a que en el partido de hoy, que se ha jugado en Balaídos, acudieran con las uñas pintadas, una de las señas de identidad de Iglesias. El futbolista lleva años luchando contra la homofobia y la semana pasada recibió insultos homófobos en Sevilla, tras el encuentro que jugaron en el Sánchez Pizjuán.
Fallece una persona tras quedar atrapada en un alud en Benasque
El trágico suceso ha ocurrido en la estación de esquí de Cerler, fuera de pistas.
Detenidos cuatro jóvenes en Bedia acusados de realizar grafitis en una unidad de Euskotren
Los jóvenes, con edades entre los 18 y los 21 años, ha sido arrestados tras poner una barricada en la vía para interrumpir el tráfico ferroviario y realizar pintadas en una unidad de Euskotren.
Diez personas trasladadas por inhalación de humo en el incendio de una lonja en Vitoria-Gasteiz
El incendio se ha iniciado, por causas que se están investigando, a las ocho y media de la mañana de este domingo, ha informado la Ertzaintza.
Rescatan a una persona tras caer al río desde un puente en Basauri
Los servicios de emergencia han rescatado a un hombre que ha resultado herido este sábado, tras caer al agua desde un puente ubicado en la Avenida Lehendakari Aguirre.
Localizan restos humanos calcinados en Ortuella
La investigación está en marcha para esclarecer las causas de lo ocurrido. De momento, se desconoce la identidad de la víctima.
11 personas intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Baiona
Las llamas se han originado sobre las 10:30 horas en un edificio de viviendas de cuatro plantas en el norte de Baiona. Seis personas han tenido que ser trasladadas al hospital. El fuego ha sido sofocado para mediodía.
Desmantelada una red dedicada a las estafas online con mascotas y que tenía aislado a un octogenario
18 personas han sido detenidas en Bizkaia dentro de la operación. Hay hasta 121 víctimas de estafa, algunas en Gipuzkoa y Álava.