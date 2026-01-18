Al menos 10 personas han muerto y 25 han resultado heridas graves tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.

Los servicios de emergencias siguen trabajando a estas horas en el lugar.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida por el accidente. Se desconoce la duración prevista de la suspensión del servicio.

Según informa en la red social X la cuenta de InfoAdif, el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz sobre las 19:45 horas y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba el convoy de Renfe LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha salido de la vía. Dos vagones de este último tren "han salido despedidos" por el impacto.

Según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente, han sido los dos últimos vagones del tren de Iryo los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados.

Ha explicado cómo "inmediatamente" por megafonía la tripulación ha preguntado a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

Los viajeros han ido saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados.

El otro tren, de Renfe, ha sido golpeado brutalmente por el primero y dos vagones han salido disparados.

Los testigos relatan escenas dantescas en el lugar del siniestro.