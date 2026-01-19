ACCIDENTE DE TREN
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días

La operadora ferroviaria ha subrayado la coordinación interinstitucional desde el primer momento y ha agradecido el apoyo recibido por parte de las administraciones y los municipios afectados.
CORDONA (Spain), 18/01/2026.- A handout photo made available by Eleanorinthesky on social media shows rescue workers inspecting the scene after two high-speed trains derailed near Adamuz (Cordoba), Andalusia, Spain, 18 January 2026. At least five people were killed and several were injured, with others trapped, according to the Andalusian 112 Emergency Service, which mobilized firefighters, paramedics, and the Civil Guard. (España) EFE/EPA/ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X HANDOUT IMAGES PROVIDED BY ·ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA X -EDITORIAL USE ONLY/ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS STORY (CREDIT REQUIRED)- BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Accidente de tren en Córdoba. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tren istripua Adamuzen: trenaren azterketa duela lau egun
Iryo ha explicado en un comunicado que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas (Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba) y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de este domingo con destino a Madrid (Atocha) con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. 

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. 

Tren de Alta Velocidad España Sociedad

