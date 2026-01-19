TREN ISTRIPUA
Adamuzen istripua izan duen Iryoko trena duela lau egun ikuskatu zuten

Trenbide-operadoreak erakundeen arteko koordinazioaren garrantzia azpimarratu du, eta administrazio eta udalerrien aldetik jasotako babesa eskertu du.

Kordobako tren-istripua. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Iryok ohar batean azaldu duenez, etengabe dabil inplikatutako erakunde guztiekin (Espainiako Gobernuko Garraio Ministerioa, ADIF, Gobernuaren Ordezkaritza, Andaluziako Junta eta Adamuzeko eta Kordobako Udalak) harremanetan, eta elkartasuna, erantzun azkarra eta eskainitako giza baliabideak eta baliabide teknikoak eskertu ditu.

Istripua ikertzeaz arduratzen den batzordearen esanetara dagoela adierazi du, eta laguntza osoa emango duela, eskatzen dioten informazio guztia emanez.

Malaga-Madrid bidaia egiten ari zen Iryo konpainiaren LD AV 6189 trena errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. biderako sarreran eta desbideratu da, 19:45 aldera, eta ondoko trenbidean sartu da, bertatik Madrid-Huelvako bidea egiten ari zen Renferen LD AV 2384 trena zihoanean. 

Kolpea "izugarria" izan da eta konboi hori ere bidetik atera da.

