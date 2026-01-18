TREN ISTRIPUA
Gutxienez 10 hildako eta 25 zauritu larri Kordoban, abiadura handiko bi trenenen arteko istripuan

Trenetako bat errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. trenbidearen sarrerako desbideraketan eta alboko trenbidean sartu da. Beste tren bat zihoan hortik eta hura ere errailetatik atera da. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da.

Accidente de tren en Córdoba
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 10 pertsona hil dira eta 25 zauritu, abiadura handiko bi tren errailetik atera ostean, Adamuzen (Kordoba), Andaluziako 112 Larrialdi Zerbitzuko iturriek jakinarazi dutenez.

Abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da Madril eta Andaluzia artean, istripuaren ondorioz. Ez da jakitera eman zenbat iraungo duen zerbitzuaren etenak.

Larrialdi zerbitzuak, suhiltzaileak eta Guardia Zibila lanean ari dira bertan une honetan.

X sare sozialean InfoAdifek duen profilean azaldu dutenez, LD AV Iryo 6189 Malaga-Pta de Atocharen trena errailetik atera da Adamuzeko 1. bideko sarrera-desbideratzean 19:45 aldera, eta ondoko trenbidean sartu da, bertatik Atocha-Huelvako bidea egiten ari zen LD AV 2384 trena zihoanean. Konboi hori ere bidetik atera da.

Istripuaren unean tren horretan zihoan Salvador Jimenez Radio Nacional de Españako (RNE) kazetariak azaldu duenez, Iryoko trenaren azken bi bagoiak errailetik atera dira, eta azkena alde batean iraulita geratu da. Tren horretan gertatu dira, antza denez, heriotzak.

Azaldu duenez, "berehala", megafoniaz, tripulazioak bidaiariei galdetu die ea haien artean osasun langilerik ba al zegoen azken bi bagoietako zaurituei laguntzeko. Horietako bat trenbide gainean iraulita eta kristalak hautsita geratu da.

Bidaiariak Adamuzeko geralekurantz irten dira, eskifaia mailuak hartu eta leihoak hausten hasi den bitartean, jendeari bagoietatik irteten laguntzeko.

Lekukoek kontatu dutenez, egoera beldurgarria bizi izan dute.

CÓRDOBA, 18/01/2026.- Al menos dos personas han muertos y varias han resultado heridas al descarrillar dos trenes de alta velocidad en el término de Adamuz (Córdoba).

Agintariak istripuaren nondik norakoak jarraitzen ari dira

Oscar Puente Espainiako Gobernuko Garraio ministroa Adifeko H24 Sarearen Kudeaketa Zentroan dago tren istripuari jarraitzen.

"Adamuzeko (Kordoba) tren istripu larriaren informazioa jarraitzen ari naiz Adifeko H24an, duela ordu erditik", idatzi du 'X' sare sozialean.

"Baieztatuta dauden berritasunen berri emango dut hemendik", jakinarazi du ministroak.

Andaluziako Juntako presidente Juanma Morenok mezu bat jarri du bere sare sozialetan, “tren istripu larriagatik” oso kezkatuta dagoela adierazteko, eta jakinarazi du “larrialdi eta laguntza logistikoko zerbitzuak” bidali dituztela eremura, “behar den guztian laguntzeko”.

Andaluziako Gobernuak Babes Zibileko Larrialdien Lurralde Planaren 1. fasea aktibatu du Kordoban.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak jakinarazi du Gobernua lanean ari dela beste agintari eskudunekin eta larrialdi zerbitzuekin, Adamuzen errailetik atera diren bi trenetako bidaiariei laguntzeko.

Adifek 900101020 telefonoa jarri du trenean zihoazen senideentzat, informazioa emateko.

317 pertsona zihoazen Iryo trenean

Guztira, 317 pertsona zihoazen errailetatik irten den Iryo trenean. Malagatik 18:40an irten da, Puerta de Atochara (Madril) bidean. Abiatu eta ordubete pasatxora, azken bagoiak errailetik atera eta ondoko trenbidera sartu dira, Huelvara zihoan Renferen beste konboi bat bertatik igarotzen ari zen unean.

Une honetan oraindik ez da ezagutzen zer dela eta gertatu den istripua eta ikerketak aurrera jarraitzen du.

Trenen Istripuak Abidadura Handiko Trena Espainia Eguneko Titularrak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

