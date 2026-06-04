Arabako Aldundiak izango du Bernedoko Euskal Udalekuak egiten diren ala ez erabakitzeko azken hitza, Berriozabalen arabera
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketa batean Jone Berriozabal EAJren Araba Buru Batzarraren presidenteak adierazi duenez, "kezkagarria" da Bernedoko udalekuen harira izandako salaketen ondotik 200 familiak beraien haurrak kanpamentu horretara eraman nahi izatea.
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Katean osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa atera da Volkswagen multinazionalak Landabenen duen lantegitik
Škoda Epiq modeloa da Iruñean osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa. Horrez gain, konbustioko T-Cross eta Taigo modeloak egiten jarraituko du Nafarroako Volkswagenek.
Igor Arroyo: "Denek izan behar dute euskara ikasteko aukera, baina zerbitzu publikoan egonkortzeko beharrezkoa da euskararen ezagutza"
LAB sindikatuko koordinatzaile orokorrak CC.OO. sindikatua kritikatu du. euskararekiko duen jarreragatik Bere ustez, sindikatu horrek "akats galanta" egin du, ez bakarrik CC.OO ELA eta LABengandik urruntzen duelako, "euskal langileengandik" urruntzen duelako baizik.
Nafarroako Gobernuak 50 milioi euro jarriko ditu Hithium enpresa txinatarrarekin sortuko duen sozietatean
Baterien eta energia biltegiratzeko sistemen lantegiak 700 lanpostu sortuko ditu hasieran, eta bigarren fasean kopurua mila langilera irits daiteke.
Euskadi Europako Inbertsio bankuaren "bezero ona" dela nabarmendu du Nadia Calviñok, hainbat arlotan berrikuntza sustatzen du eta
Arantza Ruiz EITB Mediako Albistegietako zuzendariak Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuaren presidentea elkarrizketatu du ETB2ko 12 minutos saioan. Calviñoren arabera, nazioarteko tentsioak eta Ekialde Hurbileko gerrak markatutako testuinguruan, Euskadik ekonomia "indartsua" du.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari medikoak eta mediku-zerbitzuen zuzendariordeak dimisioa eman dute
EITBk jakin duenez, bi dimisioak medikuen grebaren eta lanuzteak eragiten ari diren presio asistentzialaren ondorioz etorri dira.
2027ko aurrekontuen ildo nagusiak onartu ditu Jaurlaritzak, hazkundea % 1,6koa izango dela aurreikusita
Nöel d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak azaldu duenez, oinarrizko zerbitzu publikoak indartzea izango da lehentasuna; osasuna, hezkuntza, etxebizitza, segurtasuna eta gizarte zerbitzuak izango omen dira kontuen ardatzak.
Medikuen sindikatuek elkarretaratzea deitu dute ekainaren 15erako, Osasun Ministerioaren aurrean
Greba batzordea osatzen duten medikuen sei sindikatuek eutsi egingo diote ekainaren 15etik 19ra deitutako greba deialdiari. Halaber, Osasun Ministerioarekin behar den guztietan elkartzeko borondatea agertu dute, beti ere, negoziatzeko benetako borondatea badago eta mahai gainean proposamen zehatzak baldin badaude.
Talgok 6.300 milioi euroko eskaera-bolumena lortu du, inoizko handiena, eta ekoizpen-gaitasuna bikoiztu nahi du
Konpainiak iragarri du Euskadin ikerketa-unitate korporatibo bat sortuko duela, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratua.
Irango gatazka gogor jotzen ari da eraikuntza eta metalgintza ez beste industria sektoreak
Adegik aurkeztutako txostenaren arabera, eragina bereziki handia da eraikuntzan: sektoreko enpresen % 78k adierazi dute gatazkak eragin handia edo oso handia izan duela haien jardueran.
Gizarte Segurantzako afiliazioak beste mugarri bat ezarri du Hego Euskal Herrian: 1.042.680 afiliatu, EAEn; eta 322.358, Nafarroan
Bestalde, langabeziak apur bat behera egin du EAEn eta Nafarroan, apirilarekin eta iazko maiatzarekin alderatuta. Nafarroaren kasuan, 2008tik maiatzean izandako daturik onena da.